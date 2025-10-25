25.10.2025
Смотреть онлайн IHC Leuven - HYC Herentals 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира CEHL: IHC Leuven — HYC Herentals . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 21:00 по московскому времени .
CEHL
Завершен
1 : 4
25 октября 2025
Счет после 1-го периода: 0-2
Счет после 2-го периода: 1-3
Счет после 3-го периода: 1-4
Превью матча IHC Leuven — HYC Herentals
История последних встреч
IHC Leuven
HYC Herentals
0 побед
0 ничьих
1 победа
0%
0%
100%
19.10.2025
IHC Leuven
0:4
HYC Herentals
