19.10.2025
Смотреть онлайн IHC Leuven - HYC Herentals 19.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Международный — Хоккей Матчи: IHC Leuven — HYC Herentals . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 19:15 по московскому времени .
МСК
Хоккей Матчи
Завершен
0 : 4
19 октября 2025
Счет после 1-го периода: 0-0
Счет после 2-го периода: 0-2
Счет после 3-го периода: 0-4
Превью матча IHC Leuven — HYC Herentals
История последних встреч
IHC Leuven
HYC Herentals
0 побед
0 ничьих
1 победа
0%
0%
100%
25.10.2025
IHC Leuven
1:4
HYC Herentals
Комментарии к матчу