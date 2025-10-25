Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Европа — Альпийская хоккейная лига : Khl Sisak — Риттнер Буам , 12 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 21:00 по московскому времени .

Превью матча Khl Sisak — Риттнер Буам

Команда Khl Sisak в последних 10 матчах одержала 5 побед и проиграла 2 матча с разницей шайб 33-23. Команда Риттнер Буам, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза и потерпела 3 поражения с разницей шайб 12-13. Команда Khl Sisak в среднем забивает 3 гола за игру, пропускает 2. Риттнер Буам забивает 1, пропускает 1. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 26 октября 2025 на поле команды Khl Sisak, в том матче сыграли вничью.