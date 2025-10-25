Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
25.10.2025

Смотреть онлайн Khl Sisak - Риттнер Буам 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ЕвропаАльпийская хоккейная лига: Khl SisakРиттнер Буам, 12 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 21:00 по московскому времени .

МСК, 12 тур
Альпийская хоккейная лига
Khl Sisak
Завершен
4 : 4
25 октября 2025
Риттнер Буам
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Риттнер Буам
-
Khl Sisak
-
Счет после 1-го периода: 1-1
Риттнер Буам
-
Khl Sisak
-
Khl Sisak
-
Риттнер Буам
-
Счет после 2-го периода: 3-3
Khl Sisak
-
Риттнер Буам
-
Счет после 3-го периода: 4-4

Превью матча Khl Sisak — Риттнер Буам

Команда Khl Sisak в последних 10 матчах одержала 5 побед и проиграла 2 матча с разницей шайб 33-23. Команда Риттнер Буам, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза и потерпела 3 поражения с разницей шайб 12-13. Команда Khl Sisak в среднем забивает 3 гола за игру, пропускает 2. Риттнер Буам забивает 1, пропускает 1. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 26 октября 2025 на поле команды Khl Sisak, в том матче сыграли вничью.

История последних встреч

Khl Sisak
Khl Sisak
Риттнер Буам
Khl Sisak
1 победа
1 ничья
0 побед
50%
50%
0%
26.10.2025
Khl Sisak
Khl Sisak
4:4
Риттнер Буам
Риттнер Буам
Обзор
09.10.2025
Риттнер Буам
Риттнер Буам
1:3
Khl Sisak
Khl Sisak
Обзор
Игры 12 тур
25.10.2025
СГ Кортина
-:-
Випитено Бронкос
Отменен
25.10.2025
Khl Sisak
4:4
Риттнер Буам
Завершен
25.10.2025
ХК Брегенцервальд
3:2
Акрони Есенице
Завершен
25.10.2025
Зальцбург II
7:5
Асьяго
Завершен
25.10.2025
Унтерланд Кавальерс
4:5
Зелл ам Си
Завершен
25.10.2025
ХК Гердёйна
4:3
ХК Мерано
Отменен
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
НХЛ
НХЛ
США
КХЛ
КХЛ
Россия
Высшая хоккейная лига. ВХЛ
ВХЛ
Россия
Чемпионат Швеции по хоккею. Элитсериен
Элитсериен
Швеция
Молодежная хоккейная лига. МХЛ
МХЛ
Россия
Чемпионат Финляндии по хоккею. СМ-Лига
СМ-Лига
Финляндия
Чемпионат Германии по хоккею. ДЕЛ
ДЕЛ
Германия
Финляндия. Местис. Хоккей
Местис
Финляндия
иконка Популярные матчи
ПСЖ ПСЖ
Тоттенхэм Тоттенхэм
26 Ноября
23:00
Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид
Интер Милан Интер Милан
26 Ноября
23:00
Олимпиакос Олимпиакос
Реал Мадрид Реал Мадрид
26 Ноября
23:00
Арсенал Арсенал
Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен
26 Ноября
23:00
Северсталь Северсталь
СКА СКА
26 Ноября
19:30
Динамо Москва Динамо Москва
Локомотив Локомотив
26 Ноября
19:30
Трактор Трактор
Куньлунь Ред Стар Куньлунь Ред Стар
26 Ноября
17:00
Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт
Аталанта Аталанта
26 Ноября
23:00
Локомотив Локомотив
Спартак Спартак
26 Ноября
20:30
Team Falcons Team Falcons
Xtreme Gaming Xtreme Gaming
26 Ноября
22:00