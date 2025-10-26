Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Европа — Альпийская хоккейная лига : Khl Sisak — Риттнер Буам , 37 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 19:00 по московскому времени .

Превью матча Khl Sisak — Риттнер Буам

Команда Khl Sisak в последних 10 матчах одержала 5 побед и проиграла 2 матча с разницей шайб 37-27. Команда Риттнер Буам, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза и потерпела 3 поражения с разницей шайб 16-17. Команда Khl Sisak в среднем забивает 4 гола за игру, пропускает 3. Риттнер Буам забивает 2, пропускает 2. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 25 октября 2025 на поле команды Khl Sisak, в том матче сыграли вничью.