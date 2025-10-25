Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США. АХЛ. Хоккей : Бельвилль Сенаторз — Торонто . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 23:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Ricoh Coliseum .

Превью матча Бельвилль Сенаторз — Торонто

Команда Бельвилль Сенаторз в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 5 матчей с разницей шайб 14-22. Команда Торонто, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза и потерпела 1 поражение с разницей шайб 15-9. Команда Бельвилль Сенаторз в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. Торонто забивает 2, пропускает 1. Команды провели между собой 4 матча. Последний раз соперники встречались между собой 19 ноября 2025 на поле команды Торонто, в том матче победу одержали гостьи.