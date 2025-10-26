Фрибет 15000₽
26.10.2025

Смотреть онлайн Бельвилль Сенаторз - Торонто 26.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США. АХЛ. Хоккей: Бельвилль СенаторзТоронто . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 23:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Ricoh Coliseum.

МСК, Стадион: Ricoh Coliseum
США. АХЛ. Хоккей
Бельвилль Сенаторз
Завершен
4 : 4
26 октября 2025
Торонто
Смотреть онлайн
Торонто
-
Торонто
-
Счет после 1-го периода: 0-2
Бельвилль Сенаторз
-
Бельвилль Сенаторз
-
Бельвилль Сенаторз
-
Торонто
-
Счет после 2-го периода: 3-3
Торонто
-
Бельвилль Сенаторз
-
Счет после 3-го периода: 4-4

Превью матча Бельвилль Сенаторз — Торонто

Команда Бельвилль Сенаторз в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 5 матчей с разницей шайб 18-24. Команда Торонто, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза и потерпела 2 поражения с разницей шайб 17-13. Команда Бельвилль Сенаторз в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. Торонто забивает 2, пропускает 1. Команды провели между собой 4 матча. Последний раз соперники встречались между собой 19 ноября 2025 на поле команды Торонто, в том матче победу одержали гостьи.

История последних встреч

Бельвилль Сенаторз
Бельвилль Сенаторз
Торонто
Бельвилль Сенаторз
2 побед
0 ничьих
2 побед
50%
0%
50%
19.11.2025
Торонто
Торонто
0:4
Бельвилль Сенаторз
Бельвилль Сенаторз
Обзор
25.10.2025
Бельвилль Сенаторз
Бельвилль Сенаторз
4:2
Торонто
Торонто
Обзор
19.10.2025
Торонто
Торонто
2:1
Бельвилль Сенаторз
Бельвилль Сенаторз
Обзор
05.10.2025
Торонто
Торонто
2:0
Бельвилль Сенаторз
Бельвилль Сенаторз
Обзор
Комментарии к матчу
