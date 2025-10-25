Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира NCAAH Women : Ohio State (W) — St Cloud State (W) . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 22:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Value City Arena .

Превью матча Ohio State (W) — St Cloud State (W)

Команда Ohio State (W) в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 1 матч с разницей шайб 12-8. Команда St Cloud State (W), сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 1 поражение с разницей шайб 5-8. Команда Ohio State (W) в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. St Cloud State (W) забивает 1, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 25 октября 2025 на поле команды Ohio State (W), в том матче победу одержали хозяева.