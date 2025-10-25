Смотреть онлайн Ohio State (W) - St Cloud State (W) 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира NCAAH Women: Ohio State (W) — St Cloud State (W) . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 01:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Value City Arena.
Превью матча Ohio State (W) — St Cloud State (W)
Команда Ohio State (W) в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 1 матч с разницей шайб 7-7. Команда St Cloud State (W), сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 0 поражений с разницей шайб 4-3. Команда Ohio State (W) в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. St Cloud State (W) забивает 0, пропускает 0.