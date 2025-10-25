Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Лига Азии : Рэд Иглз Хоккайдо — Stars Kobe . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 09:00 по московскому времени .

Превью матча Рэд Иглз Хоккайдо — Stars Kobe

Команда Рэд Иглз Хоккайдо в последних 10 матчах одержала 5 побед и проиграла 2 матча с разницей шайб 36-26. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 01 ноября 2025 на поле команды Stars Kobe, в том матче победу одержали гостьи.