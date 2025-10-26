Фрибет 15000₽
26.10.2025

Смотреть онлайн Рэд Иглз Хоккайдо - Stars Kobe 26.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Лига Азии: Рэд Иглз ХоккайдоStars Kobe . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 08:00 по московскому времени .

МСК
Лига Азии
Рэд Иглз Хоккайдо
Завершен
7 : 1
26 октября 2025
Stars Kobe
Смотреть онлайн
Превью матча Рэд Иглз Хоккайдо — Stars Kobe

Команда Рэд Иглз Хоккайдо в последних 10 матчах одержала 6 побед и проиграла 2 матча с разницей шайб 44-28. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 01 ноября 2025 на поле команды Stars Kobe, в том матче победу одержали гостьи.

История последних встреч

Рэд Иглз Хоккайдо
Рэд Иглз Хоккайдо
Stars Kobe
Рэд Иглз Хоккайдо
2 побед
0 ничьих
0 побед
100%
0%
0%
01.11.2025
Stars Kobe
Stars Kobe
2:5
Рэд Иглз Хоккайдо
Рэд Иглз Хоккайдо
Обзор
25.10.2025
Рэд Иглз Хоккайдо
Рэд Иглз Хоккайдо
8:2
Stars Kobe
Stars Kobe
Обзор
Комментарии к матчу
иконка Топ турниры
НХЛ
НХЛ
США
КХЛ
КХЛ
Россия
Высшая хоккейная лига. ВХЛ
ВХЛ
Россия
Чемпионат Швеции по хоккею. Элитсериен
Элитсериен
Швеция
Молодежная хоккейная лига. МХЛ
МХЛ
Россия
Чемпионат Финляндии по хоккею. СМ-Лига
СМ-Лига
Финляндия
Чемпионат Германии по хоккею. ДЕЛ
ДЕЛ
Германия
Финляндия. Местис. Хоккей
Местис
Финляндия
