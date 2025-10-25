Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Norway Elite U20 : Стьернен (20) — Манглеруд Стар (20) . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 17:45 по московскому времени .

Превью матча Стьернен (20) — Манглеруд Стар (20)

Команда Стьернен (20) в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 5 матчей с разницей шайб 14-30. Команда Манглеруд Стар (20), сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 5 поражений с разницей шайб 17-32. Команда Стьернен (20) в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 3. Манглеруд Стар (20) забивает 2, пропускает 3. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 26 октября 2025 на поле команды Манглеруд Стар (20), в том матче победу одержали хозяева.