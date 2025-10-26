Смотреть онлайн Манглеруд Стар (20) - Стьернен (20) 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Norway Elite U20: Манглеруд Стар (20) — Стьернен (20) . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 19:00 по московскому времени .
Превью матча Манглеруд Стар (20) — Стьернен (20)
Команда Манглеруд Стар (20) в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 5 матчей с разницей шайб 17-32. Команда Стьернен (20), сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 5 поражений с разницей шайб 14-30. Команда Манглеруд Стар (20) в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 3. Стьернен (20) забивает 1, пропускает 3.