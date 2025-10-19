Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — FPHL : Monroe Moccasins — Zydeco . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 03:05 по московскому времени .

Превью матча Monroe Moccasins — Zydeco

Команда Monroe Moccasins в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 0 матчей с разницей шайб 9-6. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 25 октября 2025 на поле команды Monroe Moccasins, в том матче победу одержали хозяева.