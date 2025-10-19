Фрибет 15000₽
19.10.2025

Смотреть онлайн Monroe Moccasins - Zydeco 19.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира СШАFPHL: Monroe MoccasinsZydeco . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 03:05 по московскому времени .

МСК
FPHL
Monroe Moccasins
Завершен
1 : 4
19 октября 2025
Zydeco
Смотреть онлайн
Превью матча Monroe Moccasins — Zydeco

Команда Monroe Moccasins в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 0 матчей с разницей шайб 9-6. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 25 октября 2025 на поле команды Monroe Moccasins, в том матче победу одержали хозяева.

История последних встреч

Monroe Moccasins
Monroe Moccasins
Zydeco
Monroe Moccasins
1 победа
0 ничьих
0 побед
100%
0%
0%
25.10.2025
Monroe Moccasins
Monroe Moccasins
6:3
Zydeco
Zydeco
иконка Топ турниры
НХЛ
НХЛ
США
КХЛ
КХЛ
Россия
Высшая хоккейная лига. ВХЛ
ВХЛ
Россия
Чемпионат Швеции по хоккею. Элитсериен
Элитсериен
Швеция
Молодежная хоккейная лига. МХЛ
МХЛ
Россия
Чемпионат Финляндии по хоккею. СМ-Лига
СМ-Лига
Финляндия
Чемпионат Германии по хоккею. ДЕЛ
ДЕЛ
Германия
Финляндия. Местис. Хоккей
Местис
Финляндия
иконка Популярные матчи
Торпедо Торпедо
Спартак Спартак
20 Ноября
19:30
Динамо Минск Динамо Минск
ЦСКА ЦСКА
20 Ноября
19:30
Team Liquid Team Liquid
Tundra Esports Tundra Esports
20 Ноября
20:00
PARIVISION PARIVISION
SINNERS SINNERS
20 Ноября
21:00
Динамо Москва Динамо Москва
Сибирь Сибирь
20 Ноября
19:30
BetBoom Team BetBoom Team
JiJieHao JiJieHao
20 Ноября
21:00
Милан Милан
Хапоэль Тель-Авив Хапоэль Тель-Авив
20 Ноября
22:30
Панатинаикос Панатинаикос
BC Dubai BC Dubai
20 Ноября
22:15
Таппара Таппара
Ваасан Спорт Ваасан Спорт
20 Ноября
19:30
Сайпа Сайпа
Пеликанс Пеликанс
20 Ноября
19:30