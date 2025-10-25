Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — FPHL : Monroe Moccasins — Zydeco . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 03:05 по московскому времени .

Превью матча Monroe Moccasins — Zydeco

Команда Monroe Moccasins в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 1 матч с разницей шайб 10-10. Команда Zydeco, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 0 поражений с разницей шайб 4-1. Команда Monroe Moccasins в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Zydeco забивает 0, пропускает 0. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 19 октября 2025 на поле команды Monroe Moccasins, в том матче победу одержали гостьи.