25.10.2025

Смотреть онлайн Monroe Moccasins - Zydeco 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира СШАFPHL: Monroe MoccasinsZydeco . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 03:05 по московскому времени .

МСК
FPHL
Monroe Moccasins
Завершен
6 : 3
25 октября 2025
Zydeco
Смотреть онлайн
Превью матча Monroe Moccasins — Zydeco

Команда Monroe Moccasins в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 1 матч с разницей шайб 10-10. Команда Zydeco, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 0 поражений с разницей шайб 4-1. Команда Monroe Moccasins в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Zydeco забивает 0, пропускает 0. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 19 октября 2025 на поле команды Monroe Moccasins, в том матче победу одержали гостьи.

История последних встреч

Monroe Moccasins
Monroe Moccasins
Zydeco
Monroe Moccasins
0 побед
0 ничьих
1 победа
0%
0%
100%
19.10.2025
Monroe Moccasins
Monroe Moccasins
1:4
Zydeco
Zydeco
Обзор
Комментарии к матчу
иконка Топ турниры
НХЛ
НХЛ
США
КХЛ
КХЛ
Россия
Высшая хоккейная лига. ВХЛ
ВХЛ
Россия
Чемпионат Швеции по хоккею. Элитсериен
Элитсериен
Швеция
Молодежная хоккейная лига. МХЛ
МХЛ
Россия
Чемпионат Финляндии по хоккею. СМ-Лига
СМ-Лига
Финляндия
Чемпионат Германии по хоккею. ДЕЛ
ДЕЛ
Германия
Финляндия. Местис. Хоккей
Местис
Финляндия
иконка Популярные матчи
Спартак Спартак
Локомотив Локомотив
12 Ноября
19:30
Металлург Металлург
Лада Лада
12 Ноября
17:00
Салават Юлаев Салават Юлаев
СКА СКА
12 Ноября
17:00
Торпедо-Горький Торпедо-Горький
Южный Урал Орск Южный Урал Орск
12 Ноября
18:30
Зенит Зенит
МБА Москва МБА Москва
12 Ноября
19:30
СКА-1946 U20 СКА-1946 U20
ХК Капитан U20 ХК Капитан U20
12 Ноября
19:00
Торпедо Торпедо
ХК Сочи ХК Сочи
12 Ноября
19:30
Динамо Минск Динамо Минск
Сибирь Сибирь
12 Ноября
19:30
Милан Милан
Асвел Лион-Вийёрбан Асвел Лион-Вийёрбан
12 Ноября
22:30
Ваасан Спорт Ваасан Спорт
Таппара Таппара
12 Ноября
19:30