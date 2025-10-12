Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — НХЛ : Ванкувер — Эдмонтон . Начало встречи 12 октября 2025 запланировано на 05:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Роджерс Плэйс .

Превью матча Ванкувер — Эдмонтон

Команда Ванкувер в последних 10 матчах одержала 4 победы и проиграла 2 матча с разницей шайб 26-15. Команда Эдмонтон, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз и потерпела 5 поражений с разницей шайб 29-30. Команда Ванкувер в среднем забивает 3 гола за игру, пропускает 2. Эдмонтон забивает 3, пропускает 3. Команды провели между собой 3 матча. Последний раз соперники встречались между собой 27 октября 2025 на поле команды Эдмонтон, в том матче победу одержали гостьи.