12.10.2025

Смотреть онлайн Ванкувер - Эдмонтон 12.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира СШАНХЛ: ВанкуверЭдмонтон . Начало встречи 12 октября 2025 запланировано на 05:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Роджерс Плэйс.

МСК, Стадион: Роджерс Плэйс
НХЛ
Ванкувер
Завершен
1 : 3
12 октября 2025
Эдмонтон
Смотреть онлайн
Счет после 1-го периода: 0-0
Эдмонтон
-
Эдмонтон
-
Счет после 2-го периода: 0-2
Ванкувер
-
Эдмонтон
-
Счет после 3-го периода: 1-3

Превью матча Ванкувер — Эдмонтон

Команда Ванкувер в последних 10 матчах одержала 4 победы и проиграла 2 матча с разницей шайб 26-15. Команда Эдмонтон, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз и потерпела 5 поражений с разницей шайб 29-30. Команда Ванкувер в среднем забивает 3 гола за игру, пропускает 2. Эдмонтон забивает 3, пропускает 3. Команды провели между собой 3 матча. Последний раз соперники встречались между собой 27 октября 2025 на поле команды Эдмонтон, в том матче победу одержали гостьи.

Ванкувер Ванкувер
54
Финляндия
Aatu Raty
18
США
Drew O'Connor
23
Швеция
Jonathan Lekkerimaki
25
Швеция
Elias Pettersson
13
Arshdeep Bains
43
США
Куинн Хьюз
44
США
Кифер Шервуд
91
Канада
Эвандер Кане
57
США
Тайлер Майерс
32
Финляндия
Kevin Lankinen
27
США
Дерек Форборт
29
Швеция
Маркус Петтерссон
74
Канада
Джейк ДеБраск
6
США
Брок Бесер
8
США
Конор Гарленд
40
Швеция
Элиас Петтерссон
17
Чехия
Филип Хронек
35
США
Тэтчер Демко
72
Чехия
Филип Хытил
80
Braeden Cootes
Тренер
Kris Knoblauch
Эдмонтон Эдмонтон
14
Швеция
Маттиас Экхолм
2
Канада
Эван Бушар
27
Канада
Бретт Кулак
75
США
Alec Regula
10
США
Трент Фредерик
97
Канада
Коннор Макдэвид
86
Чехия
David Tomasek
49
США
Ty Emberson
88
Канада
Эндрю Мангиапан
29
Германия
Леон Драйсайтл
22
Канада
Matt Savoie
74
Канада
Стюарт Скиннер
48
Noah Philp
93
Канада
Райан Нагент-Хопкинс
19
Канада
Адам Энрике
42
Финляндия
Каспери Капанен
53
Isaac Howard
25
Канада
Дарнелл Нерс
30
Канада
Калвин Пикард
92
Россия
Василий Подколзин
Тренер
Канада
Адам Фооте

История последних встреч

Ванкувер
Ванкувер
Эдмонтон
Ванкувер
2 побед
0 ничьих
1 победа
67%
0%
33%
27.10.2025
Эдмонтон
Эдмонтон
3:4
Ванкувер
Ванкувер
Обзор
04.10.2025
Эдмонтон
Эдмонтон
2:3
Ванкувер
Ванкувер
Обзор
29.09.2025
Ванкувер
Ванкувер
3:4
Эдмонтон
Эдмонтон
Обзор
