Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — НХЛ : Эдмонтон — Ванкувер . Начало встречи 27 октября 2025 запланировано на 05:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Роджерс Арена .

Превью матча Эдмонтон — Ванкувер

Команда Эдмонтон в последних 10 матчах одержала 4 победы и проиграла 6 матчей с разницей шайб 29-33. Команда Ванкувер, сыграв 10 матчей, выиграла 6 раз и потерпела 4 поражения с разницей шайб 36-26. Команда Эдмонтон в среднем забивает 3 гола за игру, пропускает 3. Ванкувер забивает 4, пропускает 3. Команды провели между собой 3 матча. Последний раз соперники встречались между собой 12 октября 2025 на поле команды Ванкувер, в том матче победу одержали гостьи.