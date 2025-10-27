Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
27.10.2025

Смотреть онлайн Эдмонтон - Ванкувер 27.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира СШАНХЛ: ЭдмонтонВанкувер . Начало встречи 27 октября 2025 запланировано на 05:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Роджерс Арена.

МСК, Стадион: Роджерс Арена
НХЛ
Эдмонтон
Завершен
3 : 4
27 октября 2025
Ванкувер
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Ванкувер
-
Счет после 1-го периода: 0-1
Ванкувер
-
Эдмонтон
-
Ванкувер
-
Счет после 2-го периода: 1-3
Эдмонтон
-
Эдмонтон
-
Счет после 3-го периода: 3-3
Ванкувер
-

Превью матча Эдмонтон — Ванкувер

Команда Эдмонтон в последних 10 матчах одержала 4 победы и проиграла 6 матчей с разницей шайб 29-33. Команда Ванкувер, сыграв 10 матчей, выиграла 6 раз и потерпела 4 поражения с разницей шайб 36-26. Команда Эдмонтон в среднем забивает 3 гола за игру, пропускает 3. Ванкувер забивает 4, пропускает 3. Команды провели между собой 3 матча. Последний раз соперники встречались между собой 12 октября 2025 на поле команды Ванкувер, в том матче победу одержали гостьи.

Эдмонтон Эдмонтон
28
США
Джон Рослович
92
Россия
Василий Подколзин
25
Канада
Дарнелл Нерс
19
Канада
Адам Энрике
93
Канада
Райан Нагент-Хопкинс
22
Канада
Matt Savoie
53
Isaac Howard
49
США
Ty Emberson
2
Канада
Эван Бушар
30
Канада
Калвин Пикард
97
Канада
Коннор Макдэвид
86
Чехия
David Tomasek
88
Канада
Эндрю Мангиапан
27
Канада
Бретт Кулак
10
США
Трент Фредерик
20
Канада
Кертис Лазар
96
Канада
Джейк Уолмэн
74
Канада
Стюарт Скиннер
29
Германия
Леон Драйсайтл
14
Швеция
Маттиас Экхолм
Тренер
Kris Knoblauch
Ванкувер Ванкувер
63
Max Sasson
40
Швеция
Элиас Петтерссон
17
Чехия
Филип Хронек
35
США
Тэтчер Демко
7
Канада
Пирр-Оливье Джозеф
44
США
Кифер Шервуд
94
Швеция
Линус Карлссон
54
Финляндия
Aatu Raty
73
Германия
Lukas Reichel
18
США
Drew O'Connor
25
Швеция
Elias Pettersson
90
США
Victor Mancini
13
Arshdeep Bains
8
США
Конор Гарленд
91
Канада
Эвандер Кане
57
США
Тайлер Майерс
6
США
Брок Бесер
74
Канада
Джейк ДеБраск
32
Финляндия
Kevin Lankinen
29
Швеция
Маркус Петтерссон
Тренер
Канада
Адам Фооте

История последних встреч

Эдмонтон
Эдмонтон
Ванкувер
Эдмонтон
2 побед
0 ничьих
1 победа
67%
0%
33%
12.10.2025
Ванкувер
Ванкувер
1:3
Эдмонтон
Эдмонтон
Обзор
04.10.2025
Эдмонтон
Эдмонтон
2:3
Ванкувер
Ванкувер
Обзор
29.09.2025
Ванкувер
Ванкувер
3:4
Эдмонтон
Эдмонтон
Обзор
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
НХЛ
НХЛ
США
КХЛ
КХЛ
Россия
Высшая хоккейная лига. ВХЛ
ВХЛ
Россия
Чемпионат Швеции по хоккею. Элитсериен
Элитсериен
Швеция
Молодежная хоккейная лига. МХЛ
МХЛ
Россия
Чемпионат Финляндии по хоккею. СМ-Лига
СМ-Лига
Финляндия
Чемпионат Германии по хоккею. ДЕЛ
ДЕЛ
Германия
Финляндия. Местис. Хоккей
Местис
Финляндия
иконка Популярные матчи
ПСЖ ПСЖ
Хавре Хавре
22 Ноября
23:05
Бернли Бернли
Челси Челси
22 Ноября
15:30
Ньюкасл Ньюкасл
Манчестер Сити Манчестер Сити
22 Ноября
20:30
Фиорентина Фиорентина
Ювентус Ювентус
22 Ноября
20:00
PARIVISION PARIVISION
BetBoom Team BetBoom Team
22 Ноября
11:00
Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд
ВФБ Штутгарт ВФБ Штутгарт
22 Ноября
17:30
Барселона Барселона
Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао
22 Ноября
18:15
Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен
СК Фрайбург СК Фрайбург
22 Ноября
17:30
Локомотив Локомотив
Амур Амур
22 Ноября
17:00
Динамо Минск Динамо Минск
Спартак Спартак
22 Ноября
17:10