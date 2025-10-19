Фрибет 15000₽
19.10.2025

Смотреть онлайн Бостон - Колорадо 19.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира СШАНХЛ: БостонКолорадо . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 04:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Пепси Центр.

МСК, Стадион: Пепси Центр
НХЛ
Бостон
Завершен
1 : 4
19 октября 2025
Колорадо
Смотреть онлайн
Бостон
-
Колорадо
-
Колорадо
-
Счет после 1-го периода: 1-2
Счет после 2-го периода: 1-2
Колорадо
-
Колорадо
-
Счет после 3-го периода: 1-4

Превью матча Бостон — Колорадо

Команда Бостон в последних 10 матчах одержала 5 побед и проиграла 2 матча с разницей шайб 25-17. Команда Колорадо, сыграв 10 матчей, выиграла 6 раз и потерпела 2 поражения с разницей шайб 26-14. Команда Бостон в среднем забивает 3 гола за игру, пропускает 2. Колорадо забивает 3, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 25 октября 2025 на поле команды Колорадо, в том матче победу одержали гостьи.

Бостон Бостон
81
США
Mikey Eyssimont
28
Швеция
Элиас Линдхольм
19
США
John Beecher
71
Швеция
Виктор Арвидссон
93
Канада
Fraser Minten
27
Швеция
Хампус Линдхольм
6
Mason Lohrei
1
США
Jeremy Swayman
47
США
Mark Kastelic
52
США
Шон Курали
26
США
Эндрю Пик
73
США
Чарли Макэвой
70
Финляндия
Йоонас Корписало
18
Чехия
Павел Заха
84
Канада
Таннер Жанно
88
Чехия
Дэвид Пастрнак
11
США
Кейси Миттельштадт
39
Канада
Морган Гики
20
Финляндия
Хенри Йокихарью
91
Россия
Никита Задоров
Тренер
Канада
Jared Bednar
Колорадо Колорадо
84
Канада
Брент Бернс
41
Канада
Скотт Веджвуд
7
Канада
Девон Тэйвз
20
США
Ross Colton
88
Чехия
Мартин Некас
8
Канада
Кейл Макар
17
Канада
Паркер Келли
18
США
Jack Drury
50
Канада
Trent Miner
93
Россия
Zakhar Bardakov
28
Беларусь
Ilya Solovyov
54
США
Gavin Brindley
42
Канада
Джош Мэнсон
95
Швеция
Виктор Олофссон
70
Sam Malinski
29
Канада
Нэйтан МакКиннон
92
Швеция
Габриэль Ландеског
13
Россия
Валерий Ничушкин
11
США
Брок Нельсон
62
Финляндия
Арттури Лехконен
Тренер
Германия
Marco Sturm

История последних встреч

Бостон
Бостон
Колорадо
Бостон
1 победа
0 ничьих
0 побед
100%
0%
0%
25.10.2025
Колорадо
Колорадо
2:3
Бостон
Бостон
Обзор
Комментарии к матчу
