Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — НХЛ : Бостон — Колорадо . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 04:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Пепси Центр .

Превью матча Бостон — Колорадо

Команда Бостон в последних 10 матчах одержала 5 побед и проиграла 2 матча с разницей шайб 25-17. Команда Колорадо, сыграв 10 матчей, выиграла 6 раз и потерпела 2 поражения с разницей шайб 26-14. Команда Бостон в среднем забивает 3 гола за игру, пропускает 2. Колорадо забивает 3, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 25 октября 2025 на поле команды Колорадо, в том матче победу одержали гостьи.