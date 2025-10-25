Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — НХЛ : Колорадо — Бостон . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 22:00 по московскому времени и пройдет на стадионе ТД Гарден .

Превью матча Колорадо — Бостон

Команда Колорадо в последних 10 матчах одержала 6 побед и проиграла 4 матча с разницей шайб 33-23. Команда Бостон, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз и потерпела 5 поражений с разницей шайб 33-31. Команда Колорадо в среднем забивает 3 гола за игру, пропускает 2. Бостон забивает 3, пропускает 3. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 19 октября 2025 на поле команды Бостон, в том матче победу одержали гостьи.