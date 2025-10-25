Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
25.10.2025

Смотреть онлайн Колорадо - Бостон 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира СШАНХЛ: КолорадоБостон . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 22:00 по московскому времени и пройдет на стадионе ТД Гарден.

МСК, Стадион: ТД Гарден
НХЛ
Колорадо
Завершен
2 : 3
25 октября 2025
Бостон
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Колорадо
-
Бостон
-
Бостон
-
Счет после 1-го периода: 1-2
Бостон
-
Счет после 2-го периода: 1-3
Колорадо
-
Счет после 3-го периода: 2-3

Превью матча Колорадо — Бостон

Команда Колорадо в последних 10 матчах одержала 6 побед и проиграла 4 матча с разницей шайб 33-23. Команда Бостон, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз и потерпела 5 поражений с разницей шайб 33-31. Команда Колорадо в среднем забивает 3 гола за игру, пропускает 2. Бостон забивает 3, пропускает 3. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 19 октября 2025 на поле команды Бостон, в том матче победу одержали гостьи.

Колорадо Колорадо
54
США
Gavin Brindley
50
Канада
Trent Miner
28
Беларусь
Ilya Solovyov
17
Канада
Паркер Келли
18
США
Jack Drury
93
Россия
Zakhar Bardakov
84
Канада
Брент Бернс
8
Канада
Кейл Макар
92
Швеция
Габриэль Ландеског
62
Финляндия
Арттури Лехконен
13
Россия
Валерий Ничушкин
11
США
Брок Нельсон
29
Канада
Нэйтан МакКиннон
95
Швеция
Виктор Олофссон
42
Канада
Джош Мэнсон
41
Канада
Скотт Веджвуд
7
Канада
Девон Тэйвз
20
США
Ross Colton
88
Чехия
Мартин Некас
70
Sam Malinski
Тренер
Канада
Jared Bednar
Бостон Бостон
47
США
Mark Kastelic
79
США
Michael Callahan
52
США
Шон Курали
26
США
Эндрю Пик
73
США
Чарли Макэвой
81
США
Mikey Eyssimont
84
Канада
Таннер Жанно
1
США
Jeremy Swayman
11
США
Кейси Миттельштадт
39
Канада
Морган Гики
20
Финляндия
Хенри Йокихарью
19
США
John Beecher
28
Швеция
Элиас Линдхольм
88
Чехия
Дэвид Пастрнак
71
Швеция
Виктор Арвидссон
6
Mason Lohrei
18
Чехия
Павел Заха
70
Финляндия
Йоонас Корписало
93
Канада
Fraser Minten
91
Россия
Никита Задоров
Тренер
Германия
Marco Sturm

История последних встреч

Колорадо
Колорадо
Бостон
Колорадо
1 победа
0 ничьих
0 побед
100%
0%
0%
19.10.2025
Бостон
Бостон
1:4
Колорадо
Колорадо
Обзор
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
НХЛ
НХЛ
США
КХЛ
КХЛ
Россия
Высшая хоккейная лига. ВХЛ
ВХЛ
Россия
Чемпионат Швеции по хоккею. Элитсериен
Элитсериен
Швеция
Молодежная хоккейная лига. МХЛ
МХЛ
Россия
Чемпионат Финляндии по хоккею. СМ-Лига
СМ-Лига
Финляндия
Чемпионат Германии по хоккею. ДЕЛ
ДЕЛ
Германия
Финляндия. Местис. Хоккей
Местис
Финляндия
иконка Популярные матчи
ЦСКА ЦСКА
Лада Лада
27 Ноября
19:30
Спартак Спартак
Автомобилист Автомобилист
27 Ноября
19:30
Металлург Металлург
Авангард Авангард
27 Ноября
17:00
Салават Юлаев Салават Юлаев
Барыс Барыс
27 Ноября
17:00
Болонья Болонья
ФК Зальцбург ФК Зальцбург
27 Ноября
23:00
Team Falcons Team Falcons
Tundra Esports Tundra Esports
27 Ноября
20:00
Динамо Динамо
Зенит Зенит
27 Ноября
20:30
ФК Порту ФК Порту
Ницца Ницца
27 Ноября
20:45
PARIVISION PARIVISION
Legacy Legacy
27 Ноября
22:00
Молот-Прикамье Пермь Молот-Прикамье Пермь
Торпедо-Горький Торпедо-Горький
27 Ноября
17:00