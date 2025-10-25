Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — НХЛ : Торонто — Баффало . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени и пройдет на стадионе КиБэнк Центр .

Превью матча Торонто — Баффало

Команда Торонто в последних 10 матчах одержала 3 победы и проиграла 5 матчей с разницей шайб 22-25. Команда Баффало, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза и потерпела 3 поражения с разницей шайб 18-17. Команда Торонто в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 3. Баффало забивает 2, пропускает 2. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 26 октября 2025 на поле команды Баффало, в том матче победу одержали гостьи.