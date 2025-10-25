Фрибет 15000₽
25.10.2025

Смотреть онлайн Торонто - Баффало 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира СШАНХЛ: ТоронтоБаффало . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени и пройдет на стадионе КиБэнк Центр.

МСК, Стадион: КиБэнк Центр
НХЛ
Торонто
Завершен
3 : 5
25 октября 2025
Баффало
Смотреть онлайн
Баффало
-
Торонто
-
Баффало
-
Торонто
-
Счет после 1-го периода: 2-2
Баффало
-
Баффало
-
Счет после 2-го периода: 2-4
Торонто
-
Баффало
-
Счет после 3-го периода: 3-5

Превью матча Торонто — Баффало

Команда Торонто в последних 10 матчах одержала 3 победы и проиграла 5 матчей с разницей шайб 22-25. Команда Баффало, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза и потерпела 3 поражения с разницей шайб 18-17. Команда Торонто в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 3. Баффало забивает 2, пропускает 2. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 26 октября 2025 на поле команды Баффало, в том матче победу одержали гостьи.

Торонто Торонто
53
Easton Cowan
22
США
Джейк МкКэйб
11
Канада
Макс Доми
88
Канада
Вильям Нюландер
23
США
Matthew Knies
91
Канада
Джон Таварес
19
Швеция
Калле Ярнкрок
74
Bobby Mcmann
41
США
Энтони Столарц
63
Финляндия
Matias Maccelli
51
Канада
Филипп Майерс
36
США
Дакота Мермис
55
Канада
Николя Руа
30
США
Cayden Primeau
81
США
Dakota Joshua
18
Канада
Стивен Лоренц
25
США
Брэндон Карло
2
Канада
Simon Benoit
34
США
Остон Мэттьюс
95
Швеция
Оливер Экман-Ларссон
Тренер
Канада
Craig Berube
Баффало Баффало
73
Zach Metsa
1
Финляндия
Ukko-pekka Luukkonen
26
Швеция
Расмус Дахлин
21
Канада
Конор Тимминс
71
Канада
Ryan McLeod
23
США
Mattias Samuelsson
4
Канада
Bowen Byram
19
Канада
Peyton Krebs
25
Канада
Owen Power
22
Канада
Jack Quinn
20
Чехия
Jiri Kulich
91
Josh Doan
48
Tyson Kozak
86
Швеция
Noah Ostlund
6
Zachary Benson
29
Канада
Бек Маленстин
72
США
Тедж Томпсон
34
США
Алекс Лайон
17
США
Джейсон Цуккер
89
США
Алекс Так
Тренер
Канада
Lindy Ruff

История последних встреч

Торонто
Торонто
Баффало
Торонто
1 победа
0 ничьих
0 побед
100%
0%
0%
26.10.2025
Баффало
Баффало
3:4
Торонто
Торонто
Обзор
Комментарии к матчу
