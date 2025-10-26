Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
26.10.2025

Смотреть онлайн Баффало - Торонто 26.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира СШАНХЛ: БаффалоТоронто . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 00:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Эйр Канада-центр.

МСК, Стадион: Эйр Канада-центр
НХЛ
Баффало
Завершен
3 : 4
26 октября 2025
Торонто
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Баффало
-
Торонто
-
Счет после 1-го периода: 1-1
Торонто
-
Баффало
-
Счет после 2-го периода: 2-2
Баффало
-
Торонто
-
Счет после 3-го периода: 3-3
Торонто
-

Превью матча Баффало — Торонто

Команда Баффало в последних 10 матчах одержала 3 победы и проиграла 3 матча с разницей шайб 23-20. Команда Торонто, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза и потерпела 5 поражений с разницей шайб 25-28. Команда Баффало в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. Торонто забивает 3, пропускает 3. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 25 октября 2025 на поле команды Торонто, в том матче победу одержали гостьи.

Баффало Баффало
17
США
Джейсон Цуккер
29
Канада
Бек Маленстин
72
США
Тедж Томпсон
91
Josh Doan
89
США
Алекс Так
48
Tyson Kozak
86
Швеция
Noah Ostlund
6
Zachary Benson
73
Zach Metsa
25
Канада
Owen Power
12
США
Джордан Гринуэй
92
Канада
Colten Ellis
21
Канада
Конор Тимминс
34
США
Алекс Лайон
26
Швеция
Расмус Дахлин
71
Канада
Ryan McLeod
23
США
Mattias Samuelsson
44
США
Josh Dunne
78
Канада
Jacob Bryson
1
Финляндия
Ukko-pekka Luukkonen
4
Канада
Bowen Byram
19
Канада
Peyton Krebs
22
Канада
Jack Quinn
Тренер
Канада
Lindy Ruff
Торонто Торонто
2
Канада
Simon Benoit
53
Easton Cowan
89
США
Nicholas Robertson
35
Швеция
Dennis Hildeby
63
Финляндия
Matias Maccelli
23
США
Matthew Knies
88
Канада
Вильям Нюландер
74
Bobby Mcmann
81
США
Dakota Joshua
91
Канада
Джон Таварес
19
Швеция
Калле Ярнкрок
24
Канада
Скотт Лоутон
11
Канада
Макс Доми
44
Канада
Морган Райлли
22
США
Джейк МкКэйб
34
США
Остон Мэттьюс
18
Канада
Стивен Лоренц
55
Канада
Николя Руа
36
США
Дакота Мермис
28
Канада
Трой Стечер
60
США
Joseph Woll
51
Канада
Филипп Майерс
95
Швеция
Оливер Экман-Ларссон
Тренер
Канада
Craig Berube

История последних встреч

Баффало
Баффало
Торонто
Баффало
1 победа
0 ничьих
0 побед
100%
0%
0%
25.10.2025
Торонто
Торонто
3:5
Баффало
Баффало
Обзор
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
НХЛ
НХЛ
США
КХЛ
КХЛ
Россия
Высшая хоккейная лига. ВХЛ
ВХЛ
Россия
Чемпионат Швеции по хоккею. Элитсериен
Элитсериен
Швеция
Молодежная хоккейная лига. МХЛ
МХЛ
Россия
Чемпионат Финляндии по хоккею. СМ-Лига
СМ-Лига
Финляндия
Чемпионат Германии по хоккею. ДЕЛ
ДЕЛ
Германия
Финляндия. Местис. Хоккей
Местис
Финляндия
иконка Популярные матчи
AK Барс AK Барс
СКА СКА
28 Ноября
19:30
Северсталь Северсталь
Локомотив Локомотив
28 Ноября
19:30
Трактор Трактор
ХК Сочи ХК Сочи
28 Ноября
17:00
Торпедо Торпедо
Динамо Минск Динамо Минск
28 Ноября
19:30
Нефтехимик Нефтехимик
Куньлунь Ред Стар Куньлунь Ред Стар
28 Ноября
19:00
Tundra Esports Tundra Esports
Xtreme Gaming Xtreme Gaming
28 Ноября
17:00
Хетафе Хетафе
Эльче Эльче
28 Ноября
23:00
Комо Комо
Сассуоло Сассуоло
28 Ноября
22:45
Нефтяник Альметьевск Нефтяник Альметьевск
ХК Тамбов ХК Тамбов
28 Ноября
18:30
Динамо Санкт-Петербург Динамо Санкт-Петербург
Норильск Норильск
28 Ноября
19:00