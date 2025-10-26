Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — НХЛ : Баффало — Торонто . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 00:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Эйр Канада-центр .

Превью матча Баффало — Торонто

Команда Баффало в последних 10 матчах одержала 3 победы и проиграла 3 матча с разницей шайб 23-20. Команда Торонто, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза и потерпела 5 поражений с разницей шайб 25-28. Команда Баффало в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. Торонто забивает 3, пропускает 3. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 25 октября 2025 на поле команды Торонто, в том матче победу одержали гостьи.