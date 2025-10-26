Фрибет 15000₽
26.10.2025

Смотреть онлайн Колорадо - Нью-Джерси 26.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира СШАНХЛ: КолорадоНью-Джерси . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 20:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Пруденшал Центр.

МСК, Стадион: Пруденшал Центр
НХЛ
Колорадо
Завершен
3 : 4
26 октября 2025
Нью-Джерси
Смотреть онлайн
Нью-Джерси
-
Нью-Джерси
-
Колорадо
-
Колорадо
-
Счет после 1-го периода: 2-2
Нью-Джерси
-
Счет после 2-го периода: 2-3
Колорадо
-
Счет после 3-го периода: 3-3
Нью-Джерси
-

Превью матча Колорадо — Нью-Джерси

Команда Колорадо в последних 10 матчах одержала 5 побед и проиграла 5 матчей с разницей шайб 31-24. Команда Нью-Джерси, сыграв 10 матчей, выиграла 7 раз и потерпела 1 поражение с разницей шайб 32-21. Команда Колорадо в среднем забивает 3 гола за игру, пропускает 2. Нью-Джерси забивает 3, пропускает 2. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 29 октября 2025 на поле команды Нью-Джерси, в том матче победу одержали гостьи.

Колорадо Колорадо
50
Канада
Trent Miner
54
США
Gavin Brindley
93
Россия
Zakhar Bardakov
18
США
Jack Drury
17
Канада
Паркер Келли
8
Канада
Кейл Макар
15
США
Jack Ahcan
92
Швеция
Габриэль Ландеског
62
Финляндия
Арттури Лехконен
13
Россия
Валерий Ничушкин
11
США
Брок Нельсон
29
Канада
Нэйтан МакКиннон
95
Швеция
Виктор Олофссон
42
Канада
Джош Мэнсон
41
Канада
Скотт Веджвуд
84
Канада
Брент Бернс
7
Канада
Девон Тэйвз
20
США
Ross Colton
88
Чехия
Мартин Некас
70
Sam Malinski
Тренер
Канада
Jared Bednar
Нью-Джерси Нью-Джерси
22
США
Бретт Песке
17
Словакия
Simon Nemec
71
Швейцария
Йонас Зигенталер
34
Канада
Джейк Аллен
16
Канада
Коннор Браун
63
Швеция
Йеспер Братт
28
Швейцария
Тимо Майер
81
Россия
Arseni Gritsyuk
86
США
Джек Хьюз
47
США
Paul Cotter
91
Канада
Dawson Mercer
14
США
Люк Гленденинг
25
Швеция
Якоб Маркстром
48
Brian Halonen
43
США
Luke Hughes
7
Канада
Дуги Хэмилтон
5
Канада
Бренден Диллон
18
Чехия
Ондрей Палат
11
США
Стефан Нейсен
13
Швейцария
Нико Хисчиер
Тренер
Канада
Sheldon Keefe

История последних встреч

Колорадо
Колорадо
Нью-Джерси
Колорадо
1 победа
0 ничьих
0 побед
100%
0%
0%
29.10.2025
Нью-Джерси
Нью-Джерси
4:8
Колорадо
Колорадо
Обзор
Комментарии к матчу
