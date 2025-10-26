Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — НХЛ : Колорадо — Нью-Джерси . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 20:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Пруденшал Центр .

Превью матча Колорадо — Нью-Джерси

Команда Колорадо в последних 10 матчах одержала 5 побед и проиграла 5 матчей с разницей шайб 31-24. Команда Нью-Джерси, сыграв 10 матчей, выиграла 7 раз и потерпела 1 поражение с разницей шайб 32-21. Команда Колорадо в среднем забивает 3 гола за игру, пропускает 2. Нью-Джерси забивает 3, пропускает 2. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 29 октября 2025 на поле команды Нью-Джерси, в том матче победу одержали гостьи.