Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — НХЛ : Нью-Джерси — Колорадо . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 04:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Пепси Центр .

Превью матча Нью-Джерси — Колорадо

Команда Нью-Джерси в последних 10 матчах одержала 8 побед и проиграла 1 матч с разницей шайб 36-24. Команда Колорадо, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз и потерпела 5 поражений с разницей шайб 33-26. Команда Нью-Джерси в среднем забивает 4 гола за игру, пропускает 2. Колорадо забивает 3, пропускает 3. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 26 октября 2025 на поле команды Колорадо, в том матче победу одержали гостьи.