29.10.2025

Смотреть онлайн Нью-Джерси - Колорадо 29.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира СШАНХЛ: Нью-ДжерсиКолорадо . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 04:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Пепси Центр.

МСК, Стадион: Пепси Центр
НХЛ
Нью-Джерси
Завершен
4 : 8
29 октября 2025
Колорадо
Колорадо
-
Колорадо
-
Счет после 1-го периода: 0-2
Колорадо
-
Колорадо
-
Колорадо
-
Нью-Джерси
-
Нью-Джерси
-
Нью-Джерси
-
Нью-Джерси
-
Счет после 2-го периода: 4-6
Счет после 3-го периода: 4-8

Превью матча Нью-Джерси — Колорадо

Команда Нью-Джерси в последних 10 матчах одержала 8 побед и проиграла 1 матч с разницей шайб 36-24. Команда Колорадо, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз и потерпела 5 поражений с разницей шайб 33-26. Команда Нью-Джерси в среднем забивает 4 гола за игру, пропускает 2. Колорадо забивает 3, пропускает 3. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 26 октября 2025 на поле команды Колорадо, в том матче победу одержали гостьи.

Нью-Джерси Нью-Джерси
25
Швеция
Якоб Маркстром
47
США
Paul Cotter
86
США
Джек Хьюз
81
Россия
Arseni Gritsyuk
17
Словакия
Simon Nemec
91
Канада
Dawson Mercer
24
Seamus Casey
43
США
Luke Hughes
13
Швейцария
Нико Хисчиер
34
Канада
Джейк Аллен
16
Канада
Коннор Браун
63
Швеция
Йеспер Братт
28
Швейцария
Тимо Майер
14
США
Люк Гленденинг
11
США
Стефан Нейсен
83
Финляндия
Юхо Ламмикко
18
Чехия
Ондрей Палат
5
Канада
Бренден Диллон
7
Канада
Дуги Хэмилтон
71
Швейцария
Йонас Зигенталер
Тренер
Канада
Sheldon Keefe
Колорадо Колорадо
84
Канада
Брент Бернс
41
Канада
Скотт Веджвуд
39
Канада
Маккензи Блэквуд
7
Канада
Девон Тэйвз
20
США
Ross Colton
88
Чехия
Мартин Некас
15
США
Jack Ahcan
8
Канада
Кейл Макар
17
Канада
Паркер Келли
18
США
Jack Drury
93
Россия
Zakhar Bardakov
54
США
Gavin Brindley
42
Канада
Джош Мэнсон
95
Швеция
Виктор Олофссон
70
Sam Malinski
62
Финляндия
Арттури Лехконен
11
США
Брок Нельсон
92
Швеция
Габриэль Ландеског
13
Россия
Валерий Ничушкин
29
Канада
Нэйтан МакКиннон
Тренер
Канада
Jared Bednar

История последних встреч

Нью-Джерси
Нью-Джерси
Колорадо
Нью-Джерси
1 победа
0 ничьих
0 побед
100%
0%
0%
26.10.2025
Колорадо
Колорадо
3:4
Нью-Джерси
Нью-Джерси
Обзор
НХЛ
НХЛ
США
КХЛ
КХЛ
Россия
Высшая хоккейная лига. ВХЛ
ВХЛ
Россия
Чемпионат Швеции по хоккею. Элитсериен
Элитсериен
Швеция
Молодежная хоккейная лига. МХЛ
МХЛ
Россия
Чемпионат Финляндии по хоккею. СМ-Лига
СМ-Лига
Финляндия
Чемпионат Германии по хоккею. ДЕЛ
ДЕЛ
Германия
Финляндия. Местис. Хоккей
Местис
Финляндия
Амур Амур
Трактор Трактор
11 Ноября
12:15
Челны Челны
Динамо Санкт-Петербург Динамо Санкт-Петербург
11 Ноября
19:00
Адмирал Адмирал
Автомобилист Автомобилист
11 Ноября
12:30
МХК Спартак МХК Спартак
Локо U20 Локо U20
11 Ноября
18:30
Флорида Флорида
Вегас Вегас
11 Ноября
06:07
Коламбус Коламбус
Эдмонтон Эдмонтон
11 Ноября
04:37
Виртус Болонья Виртус Болонья
Анадолу Эфес Анадолу Эфес
11 Ноября
22:30
Партизан Партизан
Монако Монако
11 Ноября
22:30
BC Dubai BC Dubai
Црвена Звезда Црвена Звезда
11 Ноября
19:00
Нефтяник Альметьевск Нефтяник Альметьевск
СКА-Нева СКА-Нева
11 Ноября
18:30