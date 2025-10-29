Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
29.10.2025

Смотреть онлайн CGY Wranglers - Бэйкерсфилд Кондорс 29.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США. АХЛ. Хоккей: CGY WranglersБэйкерсфилд Кондорс . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 05:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Abbotsford Centre.

МСК, Стадион: Abbotsford Centre
США. АХЛ. Хоккей
CGY Wranglers
Завершен
3 : 0
29 октября 2025
Бэйкерсфилд Кондорс
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Счет после 1-го периода: 0-0
Счет после 2-го периода: 0-0
CGY Wranglers
-
CGY Wranglers
-
CGY Wranglers
-
Счет после 3-го периода: 3-0

Превью матча CGY Wranglers — Бэйкерсфилд Кондорс

Команда CGY Wranglers в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 3 матча с разницей шайб 12-16. Команда Бэйкерсфилд Кондорс, сыграв 10 матчей, выиграла 6 раз и потерпела 4 поражения с разницей шайб 31-28. Команда CGY Wranglers в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. Бэйкерсфилд Кондорс забивает 3, пропускает 3. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 30 октября 2025 на поле команды CGY Wranglers, в том матче победу одержали хозяева.

История последних встреч

CGY Wranglers
CGY Wranglers
Бэйкерсфилд Кондорс
CGY Wranglers
1 победа
0 ничьих
0 побед
100%
0%
0%
30.10.2025
CGY Wranglers
CGY Wranglers
2:1
Бэйкерсфилд Кондорс
Бэйкерсфилд Кондорс
Обзор
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
НХЛ
НХЛ
США
КХЛ
КХЛ
Россия
Высшая хоккейная лига. ВХЛ
ВХЛ
Россия
Чемпионат Швеции по хоккею. Элитсериен
Элитсериен
Швеция
Молодежная хоккейная лига. МХЛ
МХЛ
Россия
Чемпионат Финляндии по хоккею. СМ-Лига
СМ-Лига
Финляндия
Чемпионат Германии по хоккею. ДЕЛ
ДЕЛ
Германия
Финляндия. Местис. Хоккей
Местис
Финляндия
иконка Популярные матчи
Челны Челны
Динамо Санкт-Петербург Динамо Санкт-Петербург
11 Ноября
19:00
Адмирал Адмирал
Автомобилист Автомобилист
11 Ноября
12:30
МХК Спартак МХК Спартак
Локо U20 Локо U20
11 Ноября
18:30
Виртус Болонья Виртус Болонья
Анадолу Эфес Анадолу Эфес
11 Ноября
22:30
Партизан Партизан
Монако Монако
11 Ноября
22:30
BC Dubai BC Dubai
Црвена Звезда Црвена Звезда
11 Ноября
19:00
Нефтяник Альметьевск Нефтяник Альметьевск
СКА-Нева СКА-Нева
11 Ноября
18:30
Дизель Пенза Дизель Пенза
Металлург Новокузнецк Металлург Новокузнецк
11 Ноября
19:00
АКМ Новомосковск АКМ Новомосковск
Норильск Норильск
11 Ноября
19:00
ХК Челмет ХК Челмет
Омские Крылья Омские Крылья
11 Ноября
16:30