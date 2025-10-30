Смотреть онлайн CGY Wranglers - Бэйкерсфилд Кондорс 30.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США. АХЛ. Хоккей: CGY Wranglers — Бэйкерсфилд Кондорс . Начало встречи 30 октября 2025 запланировано на 05:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Abbotsford Centre.
Превью матча CGY Wranglers — Бэйкерсфилд Кондорс
Команда CGY Wranglers в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 3 матча с разницей шайб 15-16. Команда Бэйкерсфилд Кондорс, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз и потерпела 5 поражений с разницей шайб 27-28. Команда CGY Wranglers в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. Бэйкерсфилд Кондорс забивает 3, пропускает 3. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 29 октября 2025 на поле команды CGY Wranglers, в том матче победу одержали хозяева.