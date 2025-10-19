19.10.2025
Смотреть онлайн CGY Wranglers - Тусон Роудраннерс 19.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США. АХЛ. Хоккей: CGY Wranglers — Тусон Роудраннерс . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 05:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Tucson Convention Center.
МСК, Стадион: Tucson Convention Center
США. АХЛ. Хоккей
Завершен
4 : 5
19 октября 2025
Счет после 1-го периода: 1-3
Счет после 2-го периода: 1-4
Счет после 3-го периода: 4-4
Превью матча CGY Wranglers — Тусон Роудраннерс
История последних встреч
CGY Wranglers
Тусон Роудраннерс
1 победа
0 ничьих
0 побед
100%
0%
0%
20.10.2025
CGY Wranglers
4:3
Тусон Роудраннерс
