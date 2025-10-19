Фрибет 15000₽
Войти
19.10.2025

Смотреть онлайн CGY Wranglers - Тусон Роудраннерс 19.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США. АХЛ. Хоккей: CGY WranglersТусон Роудраннерс . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 05:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Tucson Convention Center.

МСК, Стадион: Tucson Convention Center
США. АХЛ. Хоккей
CGY Wranglers
Завершен
4 : 5
19 октября 2025
Тусон Роудраннерс
CGY Wranglers
-
Тусон Роудраннерс
-
Тусон Роудраннерс
-
Тусон Роудраннерс
-
Счет после 1-го периода: 1-3
Тусон Роудраннерс
-
Счет после 2-го периода: 1-4
CGY Wranglers
-
CGY Wranglers
-
CGY Wranglers
-
Счет после 3-го периода: 4-4
Тусон Роудраннерс
-

Превью матча CGY Wranglers — Тусон Роудраннерс

История последних встреч

CGY Wranglers
CGY Wranglers
Тусон Роудраннерс
CGY Wranglers
1 победа
0 ничьих
0 побед
100%
0%
0%
20.10.2025
CGY Wranglers
CGY Wranglers
4:3
Тусон Роудраннерс
Тусон Роудраннерс
Обзор
Комментарии к матчу
