20.10.2025
Смотреть онлайн CGY Wranglers - Тусон Роудраннерс 20.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США. АХЛ. Хоккей: CGY Wranglers — Тусон Роудраннерс . Начало встречи 20 октября 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Tucson Convention Center.
МСК, Стадион: Tucson Convention Center
США. АХЛ. Хоккей
Завершен
4 : 3
20 октября 2025
Счет после 1-го периода: 0-0
Счет после 2-го периода: 3-1
Счет после 3-го периода: 3-3
Превью матча CGY Wranglers — Тусон Роудраннерс
История последних встреч
CGY Wranglers
Тусон Роудраннерс
0 побед
0 ничьих
1 победа
0%
0%
100%
19.10.2025
CGY Wranglers
4:5
Тусон Роудраннерс
Комментарии к матчу