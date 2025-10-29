Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США. АХЛ. Хоккей : Бейкерсфилд Кондорс — Колорадо Иглз . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 04:05 по московскому времени и пройдет на стадионе Budweiser Events Center .

Превью матча Бейкерсфилд Кондорс — Колорадо Иглз

Команда Бейкерсфилд Кондорс в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 2 матча с разницей шайб 14-17. Команда Колорадо Иглз, сыграв 10 матчей, выиграла 6 раз и потерпела 4 поражения с разницей шайб 25-24. Команда Бейкерсфилд Кондорс в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. Колорадо Иглз забивает 3, пропускает 2. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 30 октября 2025 на поле команды Бейкерсфилд Кондорс, в том матче победу одержали гостьи.