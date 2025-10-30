Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
30.10.2025

Смотреть онлайн Бейкерсфилд Кондорс - Колорадо Иглз 30.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США. АХЛ. Хоккей: Бейкерсфилд КондорсКолорадо Иглз . Начало встречи 30 октября 2025 запланировано на 04:05 по московскому времени и пройдет на стадионе Budweiser Events Center.

МСК, Стадион: Budweiser Events Center
США. АХЛ. Хоккей
Бейкерсфилд Кондорс
Завершен
1 : 2
30 октября 2025
Колорадо Иглз
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Счет после 1-го периода: 0-0
Колорадо Иглз
-
Колорадо Иглз
-
Счет после 2-го периода: 0-2
Бейкерсфилд Кондорс
-
Счет после 3-го периода: 1-2

Превью матча Бейкерсфилд Кондорс — Колорадо Иглз

Команда Бейкерсфилд Кондорс в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 3 матча с разницей шайб 18-22. Команда Колорадо Иглз, сыграв 10 матчей, выиграла 6 раз и потерпела 4 поражения с разницей шайб 25-25. Команда Бейкерсфилд Кондорс в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. Колорадо Иглз забивает 3, пропускает 3. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 29 октября 2025 на поле команды Бейкерсфилд Кондорс, в том матче победу одержали гостьи.

История последних встреч

Бейкерсфилд Кондорс
Бейкерсфилд Кондорс
Колорадо Иглз
Бейкерсфилд Кондорс
0 побед
0 ничьих
1 победа
0%
0%
100%
29.10.2025
Бейкерсфилд Кондорс
Бейкерсфилд Кондорс
4:5
Колорадо Иглз
Колорадо Иглз
Обзор
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
НХЛ
НХЛ
США
КХЛ
КХЛ
Россия
Высшая хоккейная лига. ВХЛ
ВХЛ
Россия
Чемпионат Швеции по хоккею. Элитсериен
Элитсериен
Швеция
Молодежная хоккейная лига. МХЛ
МХЛ
Россия
Чемпионат Финляндии по хоккею. СМ-Лига
СМ-Лига
Финляндия
Чемпионат Германии по хоккею. ДЕЛ
ДЕЛ
Германия
Финляндия. Местис. Хоккей
Местис
Финляндия
иконка Популярные матчи
Team Liquid Team Liquid
Xtreme Gaming Xtreme Gaming
16 Ноября
11:00
Трактор Трактор
Автомобилист Автомобилист
16 Ноября
14:00
Северсталь Северсталь
ЦСКА ЦСКА
16 Ноября
17:00
СКА СКА
Металлург Металлург
16 Ноября
17:30
Лада Лада
Нефтехимик Нефтехимик
16 Ноября
16:00
Амур Амур
Адмирал Адмирал
16 Ноября
10:00
Химик Воскресенск Химик Воскресенск
HC Magnitka Magnitogorsk HC Magnitka Magnitogorsk
16 Ноября
17:00
BetBoom Team BetBoom Team
Natus Vincere Natus Vincere
16 Ноября
17:00
PARIVISION PARIVISION
Team Cobra Team Cobra
16 Ноября
11:00
PARIVISION PARIVISION
Peru Rejects Peru Rejects
16 Ноября
11:00