12.10.2025
Смотреть онлайн Провиденс - Бриджпорт Айлендерс 12.10.2025. Прямая трансляция
Начало встречи 12 октября 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Уэбстер Банк Арена.
МСК, Стадион: Уэбстер Банк Арена
США. АХЛ. Хоккей
Завершен
3 : 2
12 октября 2025
Счет после 1-го периода: 1-2
Счет после 2-го периода: 2-2
Счет после 3-го периода: 2-2
Превью матча Провиденс — Бриджпорт Айлендерс
История последних встреч
Провиденс
Бриджпорт Айлендерс
1 победа
0 ничьих
0 побед
100%
0%
0%
26.10.2025
Бриджпорт Айлендерс
1:4
Провиденс
