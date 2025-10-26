Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США. АХЛ. Хоккей : Бриджпорт Айлендерс — Провиденс . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 22:05 по московскому времени и пройдет на стадионе Dunkin' Donuts Center .

Превью матча Бриджпорт Айлендерс — Провиденс

Команда Бриджпорт Айлендерс в последних 10 матчах одержала 3 победы и проиграла 3 матча с разницей шайб 22-17. Команда Провиденс, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза и потерпела 0 поражений с разницей шайб 20-11. Команда Бриджпорт Айлендерс в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. Провиденс забивает 2, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 12 октября 2025 на поле команды Провиденс, в том матче победу одержали хозяева.