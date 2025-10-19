19.10.2025
Смотреть онлайн Спрингфилд - Херши 19.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США. АХЛ. Хоккей: Спрингфилд — Херши . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Giant Center.
МСК, Стадион: Giant Center
США. АХЛ. Хоккей
Завершен
1 : 5
19 октября 2025
Превью матча Спрингфилд — Херши
История последних встреч
Комментарии к матчу