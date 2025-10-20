20.10.2025
Смотреть онлайн Спрингфилд - Херши 20.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США. АХЛ. Хоккей: Спрингфилд — Херши . Начало встречи 20 октября 2025 запланировано на 00:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Giant Center.
МСК, Стадион: Giant Center
США. АХЛ. Хоккей
Завершен
5 : 1
20 октября 2025
Счет после 1-го периода: 2-0
Херши
-
Счет после 2-го периода: 5-1
Счет после 3-го периода: 5-1
