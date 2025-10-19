Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США. АХЛ. Хоккей : Рокфорд — Чикаго . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Allstate Arena .

Превью матча Рокфорд — Чикаго

Команда Рокфорд в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 0 матчей с разницей шайб 9-4. Команда Чикаго, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 1 поражение с разницей шайб 7-5. Команда Рокфорд в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 0. Чикаго забивает 1, пропускает 1. Команды провели между собой 3 матча. Последний раз соперники встречались между собой 28 октября 2025 на поле команды Рокфорд, в том матче победу одержали хозяева.