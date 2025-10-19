Фрибет 15000₽
19.10.2025

Смотреть онлайн Рокфорд - Чикаго 19.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США. АХЛ. Хоккей: РокфордЧикаго . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 23:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Allstate Arena.

МСК, Стадион: Allstate Arena
США. АХЛ. Хоккей
Рокфорд
Завершен
5 : 6
19 октября 2025
Чикаго
Смотреть онлайн
Чикаго
-
Чикаго
-
Чикаго
-
Рокфорд
-
Счет после 1-го периода: 1-3
Рокфорд
-
Рокфорд
-
Рокфорд
-
Чикаго
-
Рокфорд
-
Счет после 2-го периода: 5-5
Счет после 3-го периода: 5-6

Превью матча Рокфорд — Чикаго

Команда Рокфорд в последних 10 матчах одержала 3 победы и проиграла 0 матчей с разницей шайб 12-6. Команда Чикаго, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 2 поражения с разницей шайб 9-8. Команда Рокфорд в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Чикаго забивает 1, пропускает 1. Команды провели между собой 3 матча. Последний раз соперники встречались между собой 28 октября 2025 на поле команды Рокфорд, в том матче победу одержали хозяева.

История последних встреч

Рокфорд
Рокфорд
Чикаго
Рокфорд
2 побед
1 ничья
0 побед
67%
33%
0%
28.10.2025
Рокфорд
Рокфорд
6:1
Чикаго
Чикаго
Обзор
19.10.2025
Рокфорд
Рокфорд
3:2
Чикаго
Чикаго
Обзор
02.10.2025
Чикаго
Чикаго
0:0
Рокфорд
Рокфорд
Обзор
Комментарии к матчу
