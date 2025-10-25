Фрибет 15000₽
25.10.2025

Смотреть онлайн Шеффилд Стилерс - Гилфорд Флеймс 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира АнглияЧемпионат Великобритании по хоккею. Элитная лига: Шеффилд СтилерсГилфорд Флеймс . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 21:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Utilita Arena Sheffield.

МСК, Стадион: Utilita Arena Sheffield
Чемпионат Великобритании по хоккею. Элитная лига
Шеффилд Стилерс
Завершен
4 : 3
25 октября 2025
Гилфорд Флеймс
Смотреть онлайн
Шеффилд Стилерс
-
Шеффилд Стилерс
-
Счет после 1-го периода: 2-0
Гилфорд Флеймс
-
Гилфорд Флеймс
-
Шеффилд Стилерс
-
Счет после 2-го периода: 3-2
Гилфорд Флеймс
-
Шеффилд Стилерс
-
Счет после 3-го периода: 4-3

Превью матча Шеффилд Стилерс — Гилфорд Флеймс

Команда Шеффилд Стилерс в последних 10 матчах одержала 4 победы и проиграла 5 матчей с разницей шайб 27-22. Команда Гилфорд Флеймс, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза и потерпела 4 поражения с разницей шайб 30-23. Команда Шеффилд Стилерс в среднем забивает 3 гола за игру, пропускает 2. Гилфорд Флеймс забивает 3, пропускает 2. Команды провели между собой 3 матча. Последний раз соперники встречались между собой 16 ноября 2025 на поле команды Гилфорд Флеймс, в том матче победу одержали гостьи.

История последних встреч

Шеффилд Стилерс
Шеффилд Стилерс
Гилфорд Флеймс
Шеффилд Стилерс
3 побед
0 ничьих
0 побед
100%
0%
0%
16.11.2025
Гилфорд Флеймс
Гилфорд Флеймс
3:4
Шеффилд Стилерс
Шеффилд Стилерс
Обзор
12.11.2025
Шеффилд Стилерс
Шеффилд Стилерс
4:3
Гилфорд Флеймс
Гилфорд Флеймс
Обзор
29.10.2025
Гилфорд Флеймс
Гилфорд Флеймс
1:5
Шеффилд Стилерс
Шеффилд Стилерс
Обзор
