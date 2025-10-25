Превью матча Шеффилд Стилерс — Гилфорд Флеймс

Команда Шеффилд Стилерс в последних 10 матчах одержала 4 победы и проиграла 5 матчей с разницей шайб 27-22. Команда Гилфорд Флеймс, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза и потерпела 4 поражения с разницей шайб 30-23. Команда Шеффилд Стилерс в среднем забивает 3 гола за игру, пропускает 2. Гилфорд Флеймс забивает 3, пропускает 2. Команды провели между собой 3 матча. Последний раз соперники встречались между собой 16 ноября 2025 на поле команды Гилфорд Флеймс, в том матче победу одержали гостьи.