Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
29.10.2025

Смотреть онлайн Гилфорд Флеймс - Шеффилд Стилерс 29.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира АнглияЧемпионат Великобритании по хоккею. Элитная лига: Гилфорд ФлеймсШеффилд Стилерс . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 22:30 по московскому времени .

МСК
Чемпионат Великобритании по хоккею. Элитная лига
Гилфорд Флеймс
Завершен
1 : 5
29 октября 2025
Шеффилд Стилерс
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Шеффилд Стилерс
-
Счет после 1-го периода: 0-1
Шеффилд Стилерс
-
Шеффилд Стилерс
-
Шеффилд Стилерс
-
Счет после 2-го периода: 0-4
Шеффилд Стилерс
-
Гилфорд Флеймс
-
Счет после 3-го периода: 1-5

Превью матча Гилфорд Флеймс — Шеффилд Стилерс

Команда Гилфорд Флеймс в последних 10 матчах одержала 3 победы и проиграла 5 матчей с разницей шайб 33-27. Команда Шеффилд Стилерс, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз и потерпела 5 поражений с разницей шайб 29-24. Команда Гилфорд Флеймс в среднем забивает 3 гола за игру, пропускает 3. Шеффилд Стилерс забивает 3, пропускает 2. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 25 октября 2025 на поле команды Шеффилд Стилерс, в том матче победу одержали хозяева.

История последних встреч

Гилфорд Флеймс
Гилфорд Флеймс
Шеффилд Стилерс
Гилфорд Флеймс
0 побед
0 ничьих
1 победа
0%
0%
100%
25.10.2025
Шеффилд Стилерс
Шеффилд Стилерс
4:3
Гилфорд Флеймс
Гилфорд Флеймс
Обзор
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
НХЛ
НХЛ
США
КХЛ
КХЛ
Россия
Высшая хоккейная лига. ВХЛ
ВХЛ
Россия
Чемпионат Швеции по хоккею. Элитсериен
Элитсериен
Швеция
Молодежная хоккейная лига. МХЛ
МХЛ
Россия
Чемпионат Финляндии по хоккею. СМ-Лига
СМ-Лига
Финляндия
Чемпионат Германии по хоккею. ДЕЛ
ДЕЛ
Германия
Финляндия. Местис. Хоккей
Местис
Финляндия
иконка Популярные матчи
Спартак Спартак
Локомотив Локомотив
12 Ноября
19:30
Металлург Металлург
Лада Лада
12 Ноября
17:00
Салават Юлаев Салават Юлаев
СКА СКА
12 Ноября
17:00
Торпедо-Горький Торпедо-Горький
Южный Урал Орск Южный Урал Орск
12 Ноября
18:30
Зенит Зенит
МБА Москва МБА Москва
12 Ноября
19:30
СКА-1946 U20 СКА-1946 U20
ХК Капитан U20 ХК Капитан U20
12 Ноября
19:00
Торпедо Торпедо
ХК Сочи ХК Сочи
12 Ноября
19:30
Динамо Минск Динамо Минск
Сибирь Сибирь
12 Ноября
19:30
Милан Милан
Асвел Лион-Вийёрбан Асвел Лион-Вийёрбан
12 Ноября
22:30
Ваасан Спорт Ваасан Спорт
Таппара Таппара
12 Ноября
19:30