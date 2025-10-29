Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Англия — Чемпионат Великобритании по хоккею. Элитная лига : Гилфорд Флеймс — Шеффилд Стилерс . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 22:30 по московскому времени .

Превью матча Гилфорд Флеймс — Шеффилд Стилерс

Команда Гилфорд Флеймс в последних 10 матчах одержала 3 победы и проиграла 5 матчей с разницей шайб 33-27. Команда Шеффилд Стилерс, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз и потерпела 5 поражений с разницей шайб 29-24. Команда Гилфорд Флеймс в среднем забивает 3 гола за игру, пропускает 3. Шеффилд Стилерс забивает 3, пропускает 2. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 25 октября 2025 на поле команды Шеффилд Стилерс, в том матче победу одержали хозяева.