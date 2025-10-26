Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Россия — КХЛ : Спартак — ХК Сочи . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 17:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Дворец спорта Мегаспорт .

Превью матча Спартак — ХК Сочи

Команда Спартак в последних 10 матчах одержала 3 победы и проиграла 7 матчей с разницей шайб 28-39. Команда ХК Сочи, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза и потерпела 7 поражений с разницей шайб 23-30. Команда Спартак в среднем забивает 3 гола за игру, пропускает 4. ХК Сочи забивает 2, пропускает 3. Команды провели между собой 3 матча. Последний раз соперники встречались между собой 04 ноября 2025 на поле команды ХК Сочи, в том матче победу одержали гостьи.