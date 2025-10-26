Фрибет 15000₽
26.10.2025

Смотреть онлайн Спартак - ХК Сочи 26.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира РоссияКХЛ: СпартакХК Сочи . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 17:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Дворец спорта Мегаспорт.

МСК, Стадион: Дворец спорта Мегаспорт
КХЛ
Спартак
Завершен
5 : 3
26 октября 2025
ХК Сочи
Превью матча Спартак — ХК Сочи

Команда Спартак в последних 10 матчах одержала 3 победы и проиграла 7 матчей с разницей шайб 28-39. Команда ХК Сочи, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза и потерпела 7 поражений с разницей шайб 23-30. Команда Спартак в среднем забивает 3 гола за игру, пропускает 4. ХК Сочи забивает 2, пропускает 3. Команды провели между собой 3 матча. Последний раз соперники встречались между собой 04 ноября 2025 на поле команды ХК Сочи, в том матче победу одержали гостьи.

Спартак Спартак
55
Россия
Димитрий Вишневский
76
Sergei Lukyantsev
6
Россия
Ivan Ryabov
20
Канада
Лукас Локхарт
47
Россия
Daniel Usmanov
62
Россия
Daniil Orlov
4
США
Joey Keane
59
Россия
Grigoriy Kuzmin
28
Россия
Alexander Pashin
98
Россия
Alexander Belyayev
29
Nathan Todd
33
Daniil Sobolev
21
Словакия
Адам Ружицка
70
Россия
Dmitri Nikolayev
50
Россия
Артём Загидулин
94
Россия
Андрей А. Миронов
13
Россия
Михаил Мальцев
16
Россия
Danil Pivchulin
95
Россия
Герман Рубцов
35
Россия
Никита Коростелев
48
Словакия
ХК Сочи ХК Сочи
77
Россия
Matvei Guskov
5
Россия
Alexander Sapozhnikov
44
Россия
Alexei Shchetilin
34
Россия
Sergei Popov
97
Россия
Daniil Seroukh
55
Россия
Fyodor Avramov
78
Россия
Nikolai Polyakov
4
Россия
Максим Березин
11
Россия
Артём Л. Волков
41
Канада
Will Bitten
20
Россия
Максим Третьяк
24
Россия
Рафаэль Бикмуллин
22
Канада
Ноэль Хофенмайер
84
Россия
Игорь Швырев
74
Россия
Михаил Орлов
87
Россия
Тимур Хафизов
51
Беларусь
Ilya Sushko
43
Россия
Марк Верба
12
Канада
Cameron Lee
13
Германия
Artur Tyanulin
9
Россия
Denis Vengryzhanovsky
25
Россия
Павел Дедунов

История последних встреч

Спартак
Спартак
ХК Сочи
Спартак
2 побед
0 ничьих
1 победа
67%
0%
33%
04.11.2025
ХК Сочи
ХК Сочи
0:1
Спартак
Спартак
Обзор
02.11.2025
ХК Сочи
ХК Сочи
5:2
Спартак
Спартак
Обзор
07.09.2025
Спартак
Спартак
4:3
ХК Сочи
ХК Сочи
Обзор
