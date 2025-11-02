Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Россия — КХЛ : ХК Сочи — Спартак . Начало встречи 02 ноября 2025 запланировано на 17:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Bolshoy Ice Dome .

Превью матча ХК Сочи — Спартак

Команда ХК Сочи в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 8 матчей с разницей шайб 26-35. Команда Спартак, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза и потерпела 7 поражений с разницей шайб 29-39. Команда ХК Сочи в среднем забивает 3 гола за игру, пропускает 4. Спартак забивает 3, пропускает 4. Команды провели между собой 3 матча. Последний раз соперники встречались между собой 04 ноября 2025 на поле команды ХК Сочи, в том матче победу одержали гостьи.