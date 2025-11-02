Фрибет 15000₽
02.11.2025

Смотреть онлайн ХК Сочи - Спартак 02.11.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира РоссияКХЛ: ХК СочиСпартак . Начало встречи 02 ноября 2025 запланировано на 17:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Bolshoy Ice Dome.

МСК, Стадион: Bolshoy Ice Dome
КХЛ
ХК Сочи
Завершен
5 : 2
02 ноября 2025
Спартак
Превью матча ХК Сочи — Спартак

Команда ХК Сочи в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 8 матчей с разницей шайб 26-35. Команда Спартак, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза и потерпела 7 поражений с разницей шайб 29-39. Команда ХК Сочи в среднем забивает 3 гола за игру, пропускает 4. Спартак забивает 3, пропускает 4. Команды провели между собой 3 матча. Последний раз соперники встречались между собой 04 ноября 2025 на поле команды ХК Сочи, в том матче победу одержали гостьи.

ХК Сочи ХК Сочи
5
Россия
Alexander Sapozhnikov
51
Беларусь
Ilya Sushko
37
Россия
Anton Malyshev
12
Канада
Cameron Lee
14
Россия
Danil Mokrushev
13
Германия
Artur Tyanulin
9
Россия
Denis Vengryzhanovsky
78
Россия
Nikolai Polyakov
88
Россия
Ilya Nikolayev
55
Россия
Fyodor Avramov
34
Россия
Sergei Popov
97
Россия
Daniil Seroukh
44
Россия
Alexei Shchetilin
87
Россия
Тимур Хафизов
98
Россия
Игорь Швырев
11
Россия
Артём Л. Волков
61
Канада
Джей-Си Бодин
35
Россия
Илья Самсонов
41
Канада
Will Bitten
24
Россия
Рафаэль Бикмуллин
25
Россия
Павел Дедунов
22
Канада
Ноэль Хофенмайер
Спартак Спартак
62
Россия
Daniil Orlov
6
Россия
Ivan Ryabov
50
Россия
Артём Загидулин
76
Sergei Lukyantsev
3
Россия
Daniil Ivanov
47
Россия
Daniel Usmanov
48
Словакия
Кристиан Джарос
16
Россия
Danil Pivchulin
94
Россия
Андрей А. Миронов
20
Канада
Лукас Локхарт
97
Россия
Nikita Kholodilin
21
Словакия
Адам Ружицка
4
США
Joey Keane
28
Россия
Alexander Pashin
86
Россия
Егор Зайцев
35
Россия
Никита Коростелев
96
Россия
Maxim Krovyakov
13
Россия
Михаил Мальцев
70
Россия
Dmitri Nikolayev
29
Nathan Todd
98
Россия
Alexander Belyayev
23
Россия
Anton Kairis

История последних встреч

ХК Сочи
ХК Сочи
Спартак
ХК Сочи
0 побед
0 ничьих
3 побед
0%
0%
100%
04.11.2025
ХК Сочи
ХК Сочи
0:1
Спартак
Спартак
Обзор
26.10.2025
Спартак
Спартак
5:3
ХК Сочи
ХК Сочи
Обзор
07.09.2025
Спартак
Спартак
4:3
ХК Сочи
ХК Сочи
Обзор
Комментарии к матчу
