24.10.2025

Смотреть онлайн ХК Амьенс Сомма - Spartiates de Marseille 24.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ФранцияЧемпионат Франции по хоккею. Лига Магнуса: ХК Амьенс СоммаSpartiates de Marseille, 11 тур . Начало встречи 24 октября 2025 запланировано на 21:15 по московскому времени и пройдет на стадионе Coliséum.

МСК, 11 тур, Стадион: Coliséum
Чемпионат Франции по хоккею. Лига Магнуса
ХК Амьенс Сомма
Завершен
5 : 5
24 октября 2025
Spartiates de Marseille
Смотреть онлайн
ХК Амьенс Сомма
-
ХК Амьенс Сомма
-
ХК Амьенс Сомма
-
Счет после 1-го периода: 2-1
ХК Амьенс Сомма
-
ХК Амьенс Сомма
-
Счет после 2-го периода: 3-2
ХК Амьенс Сомма
-
ХК Амьенс Сомма
-
ХК Амьенс Сомма
-
ХК Амьенс Сомма
-
Счет после 3-го периода: 5-5

Превью матча ХК Амьенс Сомма — Spartiates de Marseille

Команда ХК Амьенс Сомма в последних 10 матчах одержала 3 победы и проиграла 5 матчей с разницей шайб 18-28. Команда Spartiates de Marseille, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза и потерпела 2 поражения с разницей шайб 22-15. Команда ХК Амьенс Сомма в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 3. Spartiates de Marseille забивает 2, пропускает 2. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 26 октября 2025 на поле команды Spartiates de Marseille, в том матче победу одержали хозяева.

История последних встреч

ХК Амьенс Сомма
ХК Амьенс Сомма
Spartiates de Marseille
ХК Амьенс Сомма
0 побед
0 ничьих
1 победа
0%
0%
100%
26.10.2025
Spartiates de Marseille
Spartiates de Marseille
4:0
ХК Амьенс Сомма
ХК Амьенс Сомма
Обзор
Игры 11 тур
24.10.2025
Пионье де Шамони-Монблан
-:-
Сержи-Понтуаз
Отменен
24.10.2025
Анже
7:0
Ницца
Завершен
24.10.2025
Англет
5:3
ГАП
Завершен
24.10.2025
Руан
2:3
Гренобль
Завершен
24.10.2025
ХК Амьенс Сомма
5:5
Spartiates de Marseille
Завершен
24.10.2025
Боксерс Бордо
0:0
Бриансон
Завершен
Комментарии к матчу
