Смотреть онлайн ХК Амьенс Сомма - Spartiates de Marseille 24.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Франция — Чемпионат Франции по хоккею. Лига Магнуса: ХК Амьенс Сомма — Spartiates de Marseille, 11 тур . Начало встречи 24 октября 2025 запланировано на 21:15 по московскому времени и пройдет на стадионе Coliséum.
Превью матча ХК Амьенс Сомма — Spartiates de Marseille
Команда ХК Амьенс Сомма в последних 10 матчах одержала 3 победы и проиграла 5 матчей с разницей шайб 18-28. Команда Spartiates de Marseille, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза и потерпела 2 поражения с разницей шайб 22-15. Команда ХК Амьенс Сомма в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 3. Spartiates de Marseille забивает 2, пропускает 2. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 26 октября 2025 на поле команды Spartiates de Marseille, в том матче победу одержали хозяева.