Превью матча Spartiates de Marseille — ХК Амьенс Сомма

Команда Spartiates de Marseille в последних 10 матчах одержала 4 победы и проиграла 2 матча с разницей шайб 27-20. Команда ХК Амьенс Сомма, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза и потерпела 5 поражений с разницей шайб 23-33. Команда Spartiates de Marseille в среднем забивает 3 гола за игру, пропускает 2. ХК Амьенс Сомма забивает 2, пропускает 3. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 24 октября 2025 на поле команды ХК Амьенс Сомма, в том матче сыграли вничью.