Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
26.10.2025

Смотреть онлайн Spartiates de Marseille - ХК Амьенс Сомма 26.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ФранцияЧемпионат Франции по хоккею. Лига Магнуса: Spartiates de MarseilleХК Амьенс Сомма, 12 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 20:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Patinoire Palais Omnisports Marseille Grand-Est.

МСК, 12 тур, Стадион: Patinoire Palais Omnisports Marseille Grand-Est
Чемпионат Франции по хоккею. Лига Магнуса
Spartiates de Marseille
Завершен
4 : 0
26 октября 2025
ХК Амьенс Сомма
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
ХК Амьенс Сомма
-
Счет после 1-го периода: 1-0
ХК Амьенс Сомма
-
ХК Амьенс Сомма
-
Счет после 2-го периода: 3-0
ХК Амьенс Сомма
-
Счет после 3-го периода: 4-0

Превью матча Spartiates de Marseille — ХК Амьенс Сомма

Команда Spartiates de Marseille в последних 10 матчах одержала 4 победы и проиграла 2 матча с разницей шайб 27-20. Команда ХК Амьенс Сомма, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза и потерпела 5 поражений с разницей шайб 23-33. Команда Spartiates de Marseille в среднем забивает 3 гола за игру, пропускает 2. ХК Амьенс Сомма забивает 2, пропускает 3. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 24 октября 2025 на поле команды ХК Амьенс Сомма, в том матче сыграли вничью.

История последних встреч

Spartiates de Marseille
Spartiates de Marseille
ХК Амьенс Сомма
Spartiates de Marseille
0 побед
1 ничья
0 побед
0%
100%
0%
24.10.2025
ХК Амьенс Сомма
ХК Амьенс Сомма
5:5
Spartiates de Marseille
Spartiates de Marseille
Обзор
Игры 12 тур
30.10.2025
Ницца
0:3
Анже
Завершен
26.10.2025
Бриансон
1:4
Боксерс Бордо
Завершен
26.10.2025
Spartiates de Marseille
4:0
ХК Амьенс Сомма
Завершен
26.10.2025
ГАП
4:5
Англет
Завершен
26.10.2025
Сержи-Понтуаз
1:4
Пионье де Шамони-Монблан
Завершен
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
НХЛ
НХЛ
США
КХЛ
КХЛ
Россия
Высшая хоккейная лига. ВХЛ
ВХЛ
Россия
Чемпионат Швеции по хоккею. Элитсериен
Элитсериен
Швеция
Молодежная хоккейная лига. МХЛ
МХЛ
Россия
Чемпионат Финляндии по хоккею. СМ-Лига
СМ-Лига
Финляндия
Чемпионат Германии по хоккею. ДЕЛ
ДЕЛ
Германия
Финляндия. Местис. Хоккей
Местис
Финляндия
иконка Популярные матчи
BetBoom Team BetBoom Team
Team Spirit Team Spirit
17 Ноября
17:00
Локомотив Локомотив
Салават Юлаев Салават Юлаев
17 Ноября
19:00
Торпедо-Горький Торпедо-Горький
ХК Челмет ХК Челмет
17 Ноября
13:00
Германия Германия
Словакия Словакия
17 Ноября
22:45
ХК Сочи ХК Сочи
Барыс Барыс
17 Ноября
19:30
Team Liquid Team Liquid
OG OG
17 Ноября
20:00
Бенеттон Тревизо Бенеттон Тревизо
Виртус Болонья Виртус Болонья
17 Ноября
22:00
Tundra Esports Tundra Esports
Heroic Heroic
17 Ноября
14:00
Норильск Норильск
Нефтяник Альметьевск Нефтяник Альметьевск
17 Ноября
15:00
Сибирь Сибирь
Куньлунь Ред Стар Куньлунь Ред Стар
17 Ноября
15:30