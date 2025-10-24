Превью матча Пионье де Шамони-Монблан — Сержи-Понтуаз

Команда Пионье де Шамони-Монблан в последних 10 матчах одержала 3 победы и проиграла 4 матча с разницей шайб 10-24. Команда Сержи-Понтуаз, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 5 поражений с разницей шайб 12-21. Команда Пионье де Шамони-Монблан в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. Сержи-Понтуаз забивает 1, пропускает 2. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 26 октября 2025 на поле команды Сержи-Понтуаз, в том матче победу одержали гостьи.