Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
24.10.2025

Смотреть онлайн Пионье де Шамони-Монблан - Сержи-Понтуаз 24.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ФранцияЧемпионат Франции по хоккею. Лига Магнуса: Пионье де Шамони-МонбланСержи-Понтуаз, 11 тур . Начало встречи 24 октября 2025 запланировано на 23:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Centre Sportif Richard Bozon.

МСК, 11 тур, Стадион: Centre Sportif Richard Bozon
Чемпионат Франции по хоккею. Лига Магнуса
Пионье де Шамони-Монблан
Отменен
- : -
24 октября 2025
Сержи-Понтуаз
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет

Превью матча Пионье де Шамони-Монблан — Сержи-Понтуаз

Команда Пионье де Шамони-Монблан в последних 10 матчах одержала 3 победы и проиграла 4 матча с разницей шайб 10-24. Команда Сержи-Понтуаз, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 5 поражений с разницей шайб 12-21. Команда Пионье де Шамони-Монблан в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. Сержи-Понтуаз забивает 1, пропускает 2. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 26 октября 2025 на поле команды Сержи-Понтуаз, в том матче победу одержали гостьи.

История последних встреч

Пионье де Шамони-Монблан
Пионье де Шамони-Монблан
Сержи-Понтуаз
Пионье де Шамони-Монблан
1 победа
0 ничьих
0 побед
100%
0%
0%
26.10.2025
Сержи-Понтуаз
Сержи-Понтуаз
1:4
Пионье де Шамони-Монблан
Пионье де Шамони-Монблан
Обзор
Игры 11 тур
24.10.2025
Пионье де Шамони-Монблан
-:-
Сержи-Понтуаз
Отменен
24.10.2025
Анже
7:0
Ницца
Завершен
24.10.2025
Англет
5:3
ГАП
Завершен
24.10.2025
Руан
2:3
Гренобль
Завершен
24.10.2025
ХК Амьенс Сомма
5:5
Spartiates de Marseille
Завершен
24.10.2025
Боксерс Бордо
0:0
Бриансон
Завершен
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
НХЛ
НХЛ
США
КХЛ
КХЛ
Россия
Высшая хоккейная лига. ВХЛ
ВХЛ
Россия
Чемпионат Швеции по хоккею. Элитсериен
Элитсериен
Швеция
Молодежная хоккейная лига. МХЛ
МХЛ
Россия
Чемпионат Финляндии по хоккею. СМ-Лига
СМ-Лига
Финляндия
Чемпионат Германии по хоккею. ДЕЛ
ДЕЛ
Германия
Финляндия. Местис. Хоккей
Местис
Финляндия
иконка Популярные матчи
Спартак Спартак
Локомотив Локомотив
12 Ноября
19:30
Металлург Металлург
Лада Лада
12 Ноября
17:00
Салават Юлаев Салават Юлаев
СКА СКА
12 Ноября
17:00
Торпедо-Горький Торпедо-Горький
Южный Урал Орск Южный Урал Орск
12 Ноября
18:30
Зенит Зенит
МБА Москва МБА Москва
12 Ноября
19:30
СКА-1946 U20 СКА-1946 U20
ХК Капитан U20 ХК Капитан U20
12 Ноября
19:00
Торпедо Торпедо
ХК Сочи ХК Сочи
12 Ноября
19:30
Динамо Минск Динамо Минск
Сибирь Сибирь
12 Ноября
19:30
Милан Милан
Асвел Лион-Вийёрбан Асвел Лион-Вийёрбан
12 Ноября
22:30
Ваасан Спорт Ваасан Спорт
Таппара Таппара
12 Ноября
19:30