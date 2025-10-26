Превью матча Сержи-Понтуаз — Пионье де Шамони-Монблан

Команда Сержи-Понтуаз в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 5 матчей с разницей шайб 12-21. Команда Пионье де Шамони-Монблан, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза и потерпела 4 поражения с разницей шайб 10-24. Команда Сержи-Понтуаз в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. Пионье де Шамони-Монблан забивает 1, пропускает 2.