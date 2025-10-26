Смотреть онлайн Сержи-Понтуаз - Пионье де Шамони-Монблан 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Франция — Чемпионат Франции по хоккею. Лига Магнуса: Сержи-Понтуаз — Пионье де Шамони-Монблан, 12 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 17:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Patinoire de Cergy-Pontoise.
Превью матча Сержи-Понтуаз — Пионье де Шамони-Монблан
Команда Сержи-Понтуаз в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 5 матчей с разницей шайб 12-21. Команда Пионье де Шамони-Монблан, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза и потерпела 4 поражения с разницей шайб 10-24. Команда Сержи-Понтуаз в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. Пионье де Шамони-Монблан забивает 1, пропускает 2.