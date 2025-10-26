Фрибет 15000₽
26.10.2025

Смотреть онлайн Сержи-Понтуаз - Пионье де Шамони-Монблан 26.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ФранцияЧемпионат Франции по хоккею. Лига Магнуса: Сержи-ПонтуазПионье де Шамони-Монблан, 12 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 17:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Patinoire de Cergy-Pontoise.

МСК, 12 тур, Стадион: Patinoire de Cergy-Pontoise
Чемпионат Франции по хоккею. Лига Магнуса
Сержи-Понтуаз
Завершен
1 : 4
26 октября 2025
Пионье де Шамони-Монблан
Пионье де Шамони-Монблан
-
Сержи-Понтуаз
-
Счет после 1-го периода: 1-1
Пионье де Шамони-Монблан
-
Пионье де Шамони-Монблан
-
Счет после 2-го периода: 1-3
Пионье де Шамони-Монблан
-
Счет после 3-го периода: 1-4

Превью матча Сержи-Понтуаз — Пионье де Шамони-Монблан

Команда Сержи-Понтуаз в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 5 матчей с разницей шайб 12-21. Команда Пионье де Шамони-Монблан, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза и потерпела 4 поражения с разницей шайб 10-24. Команда Сержи-Понтуаз в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. Пионье де Шамони-Монблан забивает 1, пропускает 2.

Игры 12 тур
30.10.2025
Ницца
0:3
Анже
Завершен
26.10.2025
Бриансон
1:4
Боксерс Бордо
Завершен
26.10.2025
Spartiates de Marseille
4:0
ХК Амьенс Сомма
Завершен
26.10.2025
ГАП
4:5
Англет
Завершен
26.10.2025
Сержи-Понтуаз
1:4
Пионье де Шамони-Монблан
Завершен
