Смотреть онлайн Англет - ГАП 24.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Франция — Чемпионат Франции по хоккею. Лига Магнуса: Англет — ГАП, 11 тур . Начало встречи 24 октября 2025 запланировано на 21:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Patinoire de la Barre.
Превью матча Англет — ГАП
Команда Англет в последних 10 матчах одержала 3 победы и проиграла 4 матча с разницей шайб 18-17. Команда ГАП, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза и потерпела 4 поражения с разницей шайб 17-15. Команда Англет в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. ГАП забивает 2, пропускает 2. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 26 октября 2025 на поле команды ГАП, в том матче победу одержали гостьи.