Превью матча Англет — ГАП

Команда Англет в последних 10 матчах одержала 3 победы и проиграла 4 матча с разницей шайб 18-17. Команда ГАП, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза и потерпела 4 поражения с разницей шайб 17-15. Команда Англет в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. ГАП забивает 2, пропускает 2. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 26 октября 2025 на поле команды ГАП, в том матче победу одержали гостьи.