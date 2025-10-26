Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Франция — Чемпионат Франции по хоккею. Лига Магнуса : ГАП — Англет , 12 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 20:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Patinoire Brown-Ferrand .

Превью матча ГАП — Англет

Команда ГАП в последних 10 матчах одержала 3 победы и проиграла 5 матчей с разницей шайб 20-20. Команда Англет, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза и потерпела 4 поражения с разницей шайб 23-20. Команда ГАП в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. Англет забивает 2, пропускает 2. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 24 октября 2025 на поле команды Англет, в том матче победу одержали хозяева.