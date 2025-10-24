Превью матча Боксерс Бордо — Бриансон

Команда Боксерс Бордо в последних 10 матчах одержала 4 победы и проиграла 4 матча с разницей шайб 27-24. Команда Бриансон, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза и потерпела 4 поражения с разницей шайб 12-19. Команда Боксерс Бордо в среднем забивает 3 гола за игру, пропускает 2. Бриансон забивает 1, пропускает 2. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 26 октября 2025 на поле команды Бриансон, в том матче победу одержали гостьи.