26.10.2025

Смотреть онлайн Бриансон - Боксерс Бордо 26.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ФранцияЧемпионат Франции по хоккею. Лига Магнуса: БриансонБоксерс Бордо, 12 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 22:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Patinoire René-Froger.

МСК, 12 тур, Стадион: Patinoire René-Froger
Чемпионат Франции по хоккею. Лига Магнуса
Бриансон
Завершен
1 : 4
26 октября 2025
Боксерс Бордо
Смотреть онлайн
Бриансон
-
Боксерс Бордо
-
Счет после 1-го периода: 1-1
Боксерс Бордо
-
Счет после 2-го периода: 1-2
Боксерс Бордо
-
Боксерс Бордо
-
Счет после 3-го периода: 1-4

Превью матча Бриансон — Боксерс Бордо

Команда Бриансон в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 4 матча с разницей шайб 12-19. Команда Боксерс Бордо, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза и потерпела 4 поражения с разницей шайб 24-24. Команда Бриансон в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. Боксерс Бордо забивает 2, пропускает 2. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 24 октября 2025 на поле команды Боксерс Бордо, в том матче сыграли вничью.

История последних встреч

Бриансон
Бриансон
Боксерс Бордо
Бриансон
0 побед
1 ничья
0 побед
0%
100%
0%
24.10.2025
Боксерс Бордо
Боксерс Бордо
0:0
Бриансон
Бриансон
Обзор
Игры 12 тур
30.10.2025
Ницца
0:3
Анже
Завершен
26.10.2025
Бриансон
1:4
Боксерс Бордо
Завершен
26.10.2025
Spartiates de Marseille
4:0
ХК Амьенс Сомма
Завершен
26.10.2025
ГАП
4:5
Англет
Завершен
26.10.2025
Сержи-Понтуаз
1:4
Пионье де Шамони-Монблан
Завершен
