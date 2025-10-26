Превью матча Бриансон — Боксерс Бордо

Команда Бриансон в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 4 матча с разницей шайб 12-19. Команда Боксерс Бордо, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза и потерпела 4 поражения с разницей шайб 24-24. Команда Бриансон в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. Боксерс Бордо забивает 2, пропускает 2. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 24 октября 2025 на поле команды Боксерс Бордо, в том матче сыграли вничью.