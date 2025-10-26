Превью матча Modo Hockey (W) — Skelleftea AIK (W)

Команда Modo Hockey (W) в последних 10 матчах одержала 6 побед и проиграла 3 матча с разницей шайб 28-17. Команда Skelleftea AIK (W), сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза и потерпела 6 поражений с разницей шайб 16-20. Команда Modo Hockey (W) в среднем забивает 3 гола за игру, пропускает 2. Skelleftea AIK (W) забивает 2, пропускает 2. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 21 сентября 2025 на поле команды Skelleftea AIK (W), в том матче победу одержали гостьи.