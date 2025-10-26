Смотреть онлайн Linkopings HC (W) - Djurgardens IF (W) 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Швеция — Женский чемпионат Швеции по хоккею: Linkopings HC (W) — Djurgardens IF (W), 16 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 18:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Сааб Арена.
Превью матча Linkopings HC (W) — Djurgardens IF (W)
Команда Linkopings HC (W) в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 4 матча с разницей шайб 12-18. Команда Djurgardens IF (W), сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз и потерпела 4 поражения с разницей шайб 19-20. Команда Linkopings HC (W) в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. Djurgardens IF (W) забивает 2, пропускает 2.