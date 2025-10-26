Фрибет 15000₽
26.10.2025

Смотреть онлайн Linkopings HC (W) - Djurgardens IF (W) 26.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ШвецияЖенский чемпионат Швеции по хоккею: Linkopings HC (W)Djurgardens IF (W), 16 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 18:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Сааб Арена.

МСК, 16 тур, Стадион: Сааб Арена
Женский чемпионат Швеции по хоккею
Linkopings HC (W)
Завершен
4 : 1
26 октября 2025
Djurgardens IF (W)
Смотреть онлайн
Linkopings HC (W)
-
Djurgardens IF (W)
-
Счет после 1-го периода: 1-1
Linkopings HC (W)
-
Linkopings HC (W)
-
Linkopings HC (W)
-
Счет после 2-го периода: 4-1

Превью матча Linkopings HC (W) — Djurgardens IF (W)

Команда Linkopings HC (W) в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 4 матча с разницей шайб 12-18. Команда Djurgardens IF (W), сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз и потерпела 4 поражения с разницей шайб 19-20. Команда Linkopings HC (W) в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. Djurgardens IF (W) забивает 2, пропускает 2.

Игры 16 тур
26.10.2025
Modo Hockey (W)
5:1
Skelleftea AIK (W)
Завершен
26.10.2025
Linkopings HC (W)
4:1
Djurgardens IF (W)
Завершен
26.10.2025
Brynas IF (W)
5:2
Lulea HF (W)
Завершен
26.10.2025
Farjestad (W)
4:7
SDE Hockey (W)
Завершен
22.10.2025
Frolunda HC (W)
5:0
HV 71 (W)
Завершен
