Смотреть онлайн Brampton - Ниагара АйсДогс 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Канада — Главная юниорская хоккейная лига Квебека, Playoffs: Brampton — Ниагара АйсДогс . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 21:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Paramount Fine Foods Centre.
Превью матча Brampton — Ниагара АйсДогс
Команда Brampton в последних 10 матчах одержала 5 побед и проиграла 5 матчей с разницей шайб 33-37. Команда Ниагара АйсДогс, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз и потерпела 3 поражения с разницей шайб 27-26. Команда Brampton в среднем забивает 3 гола за игру, пропускает 4. Ниагара АйсДогс забивает 3, пропускает 3. Команды провели между собой 3 матча. Последний раз соперники встречались между собой 01 ноября 2025 на поле команды Ниагара АйсДогс, в том матче победу одержали хозяева.