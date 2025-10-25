Смотреть онлайн Ниагара АйсДогс - Brampton 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Канада — Главная юниорская хоккейная лига Квебека, Playoffs: Ниагара АйсДогс — Brampton . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Meridian Centre.
Превью матча Ниагара АйсДогс — Brampton
Команда Ниагара АйсДогс в последних 10 матчах одержала 4 победы и проиграла 3 матча с разницей шайб 21-23. Команда Brampton, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз и потерпела 4 поражения с разницей шайб 30-31. Команда Ниагара АйсДогс в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. Brampton забивает 3, пропускает 3. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 01 ноября 2025 на поле команды Ниагара АйсДогс, в том матче победу одержали хозяева.